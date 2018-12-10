Sergio Moro participará de seminário sobre corrupção nesta terça-feira

Sergio Moro, futuro ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro (PSL), participará nesta terça-feira (11), em Brasília, da terceira edição do seminário Caminhos Contra A Corrupção. O evento é organizado pelo Instituto Não Aceito Corrupção.
O ex-juiz, que foi responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba, falará sobre o futuro da operação e do controle da corrupção no Brasil.
O ministro Wagner de Campos Rosário também participará do evento, no qual falará sobre corrupção e direitos humanos. Ele foi mantido por Bolsonaro na Controladoria Geral da União (CGU ).
Também participarão do evento Maria Tereza Uille Gomes, conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); Karina Kufa, especialista em direito eleitoral; Fernando Rodrigues, jornalista e diretor executivo do portal Poder 360; Gil Castelo Branco, fundador e secretário-geral da Associação Contas Abertas; Luiz Flávio Gomes (PSB-SP), deputado federal eleito e Michael Freitas Mohallem, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV).