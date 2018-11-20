Sergio Moro é nomeado coordenador em equipe de transição do novo governo

A nomeação do ex-juiz, que pediu exoneração do cargo e deixou a Operaçãoem Curitiba, conduzida por ele desde 2014, já era esperada uma vez que Moro aceitou o convite depara assumir o Ministério da Justiça ano que vem. Também nesta terça foi publicada no DO a mudança da função de Arthur Bragança Vasconcelos que atuava até então como coordenador do grupo técnico de Saúde Previdência e Desenvolvimento Social. A partir de agora, Vasconcelos assume a função de coordenador do grupo técnico de Cidadania na transição.