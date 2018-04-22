Senadores do Estado gastaram R$ 939 mil em 2017

Plenário do Senado Crédito: Marcos Oliveira | Agência Senado

Os três senadores do Espírito Santo gastaram com cota parlamentar um total de R$ 939.702,69 em 2017. Segundo levantamento nacional feito pelo portal G1, Ricardo Ferraço (PSDB), que solicitou aos cofres do Senado um reembolso de R$ 339.007,21, foi o senador que apresentou a maior planilha de custos do Estado. Ele é seguido por Magno Malta (PR), que gastou R$ 315.072,00, e por Rose de Freitas (Podemos), cuja despesa anual foi de R$ 285.623,48. Todos eles estão dentro do limite da cota anual a qual têm direito.

De acordo com apuração do G1, com base na seção de transparência e dados abertos do site do Senado, em todo o país as 26.964 notas fiscais apresentadas por senadores no ano passado totalizaram R$ 26.633.775,04. O prazo final para o lançamento das despesas foi 31 de março deste ano. Entre elas estão incluídos mais de R$ 30 mil em viagens de jatinho em apenas um mês, além de hospedagens de fim de semana em flats de luxo e de refeições que passam dos R$ 1 mil.

Os campeões em reembolsos em 2017 foram, em ordem: Davi Alcolumbre (DEM-AP), João Capiberibe (PSB-AP) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). Em seguida vêm Eduardo Braga (PMDB-AM), Romero Jucá (PMDB-RR) e Omar Aziz (PSD-AM). Os gastos anuais de cada um dos parlamentares foram de R$ 480.859,80 a R$ 512.645,05.

BANCADA ESTADUAL

No Estado, os senadores têm direito a uma cota mensal de R$ 33.176,60. Isso significa que, por ano, cada um pode receber no máximo R$ 398.119,20 de reembolso, mas nenhum deles chegou a atingir este valor.

O maior gasto foi com passagens aéreas. Juntos, Ricardo, Magno e Rose gastaram R$ 392.662,68. Magno Malta foi o que mais viajou: o senador apresentou uma despesa total de R$ 194.581,66 com passagens, mas registrou custo zero com Correios e materiais para escritório.

Custos com consultorias e pesquisas ficam em segundo lugar na planilha de despesas. No total, R$ 191.263,78 foram reembolsados, dos quais R$ 85.848,69 pertencem a Ricardo Ferraço. O senador foi o que mais utilizou recursos para locomoção, hospedagem e alimentação (R$ 88.584,44); para aluguel de imóveis

(R$ 73.759,45) e para Correios e materiais de escritório (R$ 3.181,98).Já Rose de Freitas apresentou maiores gastos com passagens (R$ 119.950,54) e com pesquisas e consultorias (R$ 84.083,10). Nenhum dos três gastou com segurança privada.

Ricardo Ferraço declarou que embora seus gastos se mantenham abaixo do limite, um esforço será feito para que eles sejam reduzidos em 2018. Qualquer despesa que possa ser eliminada é importante num momento de restrição fiscal, afirmou.

Sobre os gastos de parlamentares de outros Estados, Ferraço é crítico: É um absurdo completo. Esse tipo de coisa não deveria estar no hall de despesas da atividade parlamentar. Jatinhos e jantares estão absolutamente fora da curva, afirmou o senador tucano.

Rose de Freitas e Magno Malta não responderam à reportagem.