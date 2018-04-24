Senador protocola ação contra Gleisi por vídeo na TV árabe

O senador José Medeiros (PSD-MT) Crédito: Reprodução | Twitter

O senador José Medeiros (Podemos-MT) protocolou nesta terça-feira (24), no Conselho de Ética do Senado, uma representação pedindo abertura de processo por quebra de decoro e consequente perda do mandato contra a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do partido. O motivo foi a gravação de um vídeo em que Gleisi pede o apoio do mundo árabe ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Medeiros diz que o PT e lulistas se transformaram em uma seita que se aproxima de grupos como o Hezbollah. O senador alega que Gleisi abusou da imunidade parlamentar e infringiu artigos do Código Penal que tratam da incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso e crimes contra a segurança nacional.

Na representação, Medeiros diz ainda que Gleisi prega a ruptura constitucional, da lei e da ordem, submetendo o estado ao controle de pessoas que não foram constitucionalmente designadas para tal. Para o politico, a petista incita seguidores de Lula , que seriam integrantes de uma seita travestida de partido político.

Tal seita, inclusive, que se aproxima diuturnamente, em ideais, postura e propostas, de grupos como o Hisbollah, que, travestidos de partidos políticos, buscam a desordem e a mentira como meio para perpetuação do poder, sustentados financeiramente por criminosos, escreveu..