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Conselho de Ética

Senador protocola ação contra Gleisi por vídeo na TV árabe

José Medeiros alega que petista incitou crimes contra segurança nacional

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 17:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 17:43
O senador José Medeiros (PSD-MT) Crédito: Reprodução | Twitter
O senador José Medeiros (Podemos-MT) protocolou nesta terça-feira (24), no Conselho de Ética do Senado, uma representação pedindo abertura de processo por quebra de decoro e consequente perda do mandato contra a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente nacional do partido. O motivo foi a gravação de um vídeo em que Gleisi pede o apoio do mundo árabe ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Medeiros diz que o PT e lulistas se transformaram em uma seita que se aproxima de grupos como o Hezbollah. O senador alega que Gleisi abusou da imunidade parlamentar e infringiu artigos do Código Penal que tratam da incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso e crimes contra a segurança nacional.
Na representação, Medeiros diz ainda que Gleisi prega a ruptura constitucional, da lei e da ordem, submetendo o estado ao controle de pessoas que não foram constitucionalmente designadas para tal. Para o politico, a petista incita seguidores de Lula , que seriam integrantes de uma seita travestida de partido político.
Tal seita, inclusive, que se aproxima diuturnamente, em ideais, postura e propostas, de grupos como o Hisbollah, que, travestidos de partidos políticos, buscam a desordem e a mentira como meio para perpetuação do poder, sustentados financeiramente por criminosos, escreveu..
O presidente do Conselho de Ética, o senador João Alberto de Souza (PMDB-MA), disse que, como sempre faz com todas as representações, irá encaminhar o documento protocolado por Medeiros à assessoria jurídica para avaliar se ela deve ser aceita ou arquivada.

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