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Reajuste para o Supremo

Senado pode votar nesta quarta-feira aumento para ministros do STF

Caso o reajuste seja aprovado, a remuneração sobe de R$ 33,7 mil para R$ 39,2 mil

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 13:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 13:19
O Senado pode votar nesta quarta-feira (07) dois projetos de lei que garantem aumento para ministros do Supremo Tribunal Federal ( STF ) e para o procurador-geral da República, o que pode provocar um efeito cascata no contracheque do funcionalismo público. Caso aprovados, as duas remunerações sobem de R$ 33,7 mil para R$ 39,2 mil.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, que pautou votação do reajuste no plenário da Casa Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O aumento no salário dos ministros e da procuradora-geral têm repercussão na categoria e provoca reajustes entre magistrados e também no Ministério Público Federal. Como o vencimento dos ministros do STF serve como teto para o funcionalismo federal, o aumento também afeta o Poder Executivo.
As duas propostas são de 2015 e estavam na gaveta da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) desde 2016. Nesta terça-feira (06), os senadores aprovaram requerimento de urgência para apreciá-las em plenário.
Os textos já foram aprovados na Câmara e, depois de aprovados na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, ficaram paradas na CAE. O relator das duas matérias no colegiado, senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), deu parecer contrário a elas. Sem votação na CAE, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), pautou nesta terça a urgência para o plenário.
Em seu relatório na CAE, Ferraço destacou que o reajuste no subsídio dos ministros do Supremo "resultará em um impacto bilionário nas contas públicas da União, dos Estados e dos municípios".
"A partir da sua aprovação, abre-se a porta para que sejam reajustados todos os demais salários no setor público, inclusive os salários de deputados e senadores, o que sabemos, historicamente acontece em um segundo momento", ressaltou o senador.

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