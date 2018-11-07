Senado pode votar hoje aumento para ministros do Supremo

pode votar nesta quarta-feira dois projetos de lei que garantem aumento para ministros do Supremo Tribunal Federale para o, o que pode provocar um efeito cascata no contracheque do funcionalismo público. Caso aprovados, as duas remunerações sobem de R$ 33,7 mil para R$ 39,2 mil. O aumento no salário dos ministros e da procuradora-geral têm repercussão na categoria e provoca reajustes entre magistrados e também no. Como o vencimento dos ministros do STF serve como teto para o funcionalismo federal, o aumento também afeta o Poder Executivo.