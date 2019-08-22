'Sem nenhuma maldade ou má-fé', diz prefeito de Castelo sobre gasto

"Acredito que foi um erro técnico da equipe sem nenhuma maldade e nenhuma má-fé. O importante é a lisura da nossa administração e das nossas contas que sempre foram aprovadas", afirmou Piassi.

Sobre a contratação do transporte escolar, Piassi explicou que foi durante o seu segundo mandato e que na época foi absorvido na Comarca de Castelo, mas o Ministério Público recorreu à segunda instância, onde foi condenado. "Como isso só aconteceu em 2013, meu advogado estava aposentado eu não apresentei defesa. Perdi os prazos e recorri para Brasília, lá, agora, o Ministro não acolheu meu recurso."