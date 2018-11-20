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Sem prioridade

Sem lugar no governo Bolsonaro, Malta está na 'geladeira' da transição

Com a transição entrando na terceira semana, Bolsonaro ainda não anunciou se tem planos para o aliado capixaba

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 09:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 09:27
Malta, segundo a equipe do presidente eleito, não é prioridade Crédito: Reprodução/Facebook
O senador Magno Malta (PR-ES) deu um chá de cadeira em Jair Bolsonaro quando, na pré-campanha, esperou até o último minuto para declarar oficialmente que não seria seu vice. Agora, quem aguarda é ele. Cotado para assumir um ministério que uniria as pastas de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, Malta, segundo a equipe do presidente eleito, não é prioridade. Com a transição entrando na terceira semana, Bolsonaro ainda não anunciou se tem planos para o aliado capixaba.
- Ninguém está pensando em Magno Malta agora. Quando começa o governo? Em janeiro. Tem 40 dias ainda para pensar em Magno Malta - afirmou o general Augusto Heleno, anunciado chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).
A espera a que Malta sujeitou Bolsonaro foi de mais de um mês, de meados de junho a julho. Em entrevista ao Diário do Nordeste, em 11 de julho, o evangélico disse que era "importante no Senado", insinuando que gostaria de ficar lá. Sua assessoria confirmou, ao GLOBO, que ele não seria vice. À época, Bolsonaro foi ao gabinete do senador tirar satisfação. Os dois abafaram o caso enquanto o pesselista buscava um plano B.
> Dono de carro de som contesta gastos de Magno Malta
Alguns dias depois, Malta participou de um evento com 250 pastores no Espírito Santo, já lançando sua candidatura ao Senado. A recusa a Bolsonaro só foi tornada pública em 17 de julho, quando o presidenciável já pensava no general Heleno como segunda opção. Em agosto, o general Hamilton Mourão foi anunciado oficialmente como vice.
Poucos dias após a eleição, Malta garantiu ao GLOBO: "vou ser ministro, sim" . Seus aliados davam como certo que seu ministério seria anunciado em um evento no dia 6 de novembro, o que não ocorreu. O vice-presidente eleito Mourão, que já chamou Malta de "elefante na sala", disse que o anúncio não foi feito porque Bolsonaro tinha assuntos mais "prementes" para resolver naquele momento.

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