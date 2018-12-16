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Novo caminho

Sem Hartung e reduzido, MDB parte em busca de reforços

Partido viu a bancada na Assembleia encolher e tem desafios para o pleito municipal de 2020

Publicado em 16 de Dezembro de 2018 às 00:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2018 às 00:28
Deputado federal Lelo Coimbra Crédito: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados
O MDB  então PMDB  já teve sete deputados estaduais. Hoje, tem três e a partir de 1º de fevereiro terá dois. O deputado federal Lelo Coimbra (MDB), que preside o partido no Estado, não se reelegeu e o maior nome da legenda no Estado, o governador Paulo Hartung, deixou a sigla.
O caminho, agora, de acordo com Lelo, é buscar novos quadros, a começar, como A GAZETA já mostrou, por parlamentares eleitos por partidos que não alcançaram a cláusula de desempenho. Um empecilho são as fusões partidárias, orquestradas para evitar justamente a debandada em legendas que não tiveram bom desempenho em outubro.
No Legislativo estadual vamos conversar com a bancada do partido, os deputados reeleitos Hércules e José Esmeraldo, para ver os nomes que a gente pode conversar em comum acordo, afirmou Lelo à reportagem. Ele já conversou, informalmente, com Dary Pagung (PRP) e Janete de Sá (PMN).
O presidente estadual admite que o arranjo montado para a eleição de outubro não foi feliz: Com a dificuldade de construção da legenda, porque ficamos sem a candidatura majoritária na última hora, o arranjo que foi feito não foi suficiente para eleger um numero maior.
A candidatura majoritária mencionada era a de Paulo Hartung, que anunciou aos 45 do segundo tempo que não disputaria a reeleição, deixando os aliados meio perdidos.
Esperávamos eleger três estaduais, não conseguimos, só elegemos dois. Esse mesmo arranjo também dificultou a eleição de deputado federal. Fiquei entre os 10 mais votados, mas por 1.721 votos a coligação não fez um nome, descreve.
A Luzia (Toledo) teve uma votação bacana, o André Garcia também, mas esses votos não foram suficientes, complementa. A veterana deputada Luzia Toledo, assim, ficou de fora da Assembleia, assim como o ex-secretário de Segurança Pública, aspirante a novato.
Para federal, o MDB estava coligado com Patriota, PMN, Rede e Podemos. Para estadual, saiu sozinho, em chapa puro-sangue.
Sem Hartung e reduzido, MDB parte em busca de reforços
INSATISFAÇÃO
Mesmo reeleito, José Esmeraldo não está nada contente: Não se preocuparam com os deputados estaduais. Quem ganhou eleição no MDB é herói. Eu já disputei várias eleições e nunca tive tanta dificuldade para me reeleger. Os filiados perderam a eleição porque não houve interesse do comando, que não deu a mínima. Eu poderia ficar quieto, já que ganhei a eleição, se eu fosse frouxo. Estão querendo abastecer o partido com deputado de fora, deveriam fazer com os de dentro, criticou. Apesar do tom, Esmeraldo diz que não pretende sair do partido. Em hipótese alguma vou sair.
Lelo diz que está pensando nas eleições municipais, de 2020. Como não haverá coligações, queremos fortalecer o partido, atrair quem pode contribuir para eleição de vereador e prefeito. Se mantido o prazo, temos até abril de 2020 para trazer lideranças. Não temos todo o tempo do mundo, mas temos tempo, avalia o presidente estadual.
CARGO
Ele é cotado para, na planície a partir de fevereiro, ser abrigado em algum cargo no governo Jair Bolsonaro (PSL), já que tem boa relação com o futuro ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB). Mas Lelo desconversa: Sou muito amigo do Osmar e do Mandetta (futuro ministro da Saúde). Tenho relação muito próxima com o Tarcísio (Infraestrutura) e o Almirante Bento (Minas e Energia). Mas não há movimento dado.

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