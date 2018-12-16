Sem Hartung e reduzido, MDB parte em busca de reforços

Deputado federal Lelo Coimbra Crédito: Alex Ferreira/Câmara dos Deputados

O MDB  então PMDB  já teve sete deputados estaduais. Hoje, tem três e a partir de 1º de fevereiro terá dois. O deputado federal Lelo Coimbra (MDB), que preside o partido no Estado, não se reelegeu e o maior nome da legenda no Estado, o governador Paulo Hartung, deixou a sigla.

O caminho, agora, de acordo com Lelo, é buscar novos quadros, a começar, como A GAZETA já mostrou, por parlamentares eleitos por partidos que não alcançaram a cláusula de desempenho. Um empecilho são as fusões partidárias, orquestradas para evitar justamente a debandada em legendas que não tiveram bom desempenho em outubro.

No Legislativo estadual vamos conversar com a bancada do partido, os deputados reeleitos Hércules e José Esmeraldo, para ver os nomes que a gente pode conversar em comum acordo, afirmou Lelo à reportagem. Ele já conversou, informalmente, com Dary Pagung (PRP) e Janete de Sá (PMN).

O presidente estadual admite que o arranjo montado para a eleição de outubro não foi feliz: Com a dificuldade de construção da legenda, porque ficamos sem a candidatura majoritária na última hora, o arranjo que foi feito não foi suficiente para eleger um numero maior.

A candidatura majoritária mencionada era a de Paulo Hartung, que anunciou aos 45 do segundo tempo que não disputaria a reeleição, deixando os aliados meio perdidos.

Esperávamos eleger três estaduais, não conseguimos, só elegemos dois. Esse mesmo arranjo também dificultou a eleição de deputado federal. Fiquei entre os 10 mais votados, mas por 1.721 votos a coligação não fez um nome, descreve.

A Luzia (Toledo) teve uma votação bacana, o André Garcia também, mas esses votos não foram suficientes, complementa. A veterana deputada Luzia Toledo, assim, ficou de fora da Assembleia, assim como o ex-secretário de Segurança Pública, aspirante a novato.

Para federal, o MDB estava coligado com Patriota, PMN, Rede e Podemos. Para estadual, saiu sozinho, em chapa puro-sangue.

Your browser does not support the audio element. Sem Hartung e reduzido, MDB parte em busca de reforços

INSATISFAÇÃO

Mesmo reeleito, José Esmeraldo não está nada contente: Não se preocuparam com os deputados estaduais. Quem ganhou eleição no MDB é herói. Eu já disputei várias eleições e nunca tive tanta dificuldade para me reeleger. Os filiados perderam a eleição porque não houve interesse do comando, que não deu a mínima. Eu poderia ficar quieto, já que ganhei a eleição, se eu fosse frouxo. Estão querendo abastecer o partido com deputado de fora, deveriam fazer com os de dentro, criticou. Apesar do tom, Esmeraldo diz que não pretende sair do partido. Em hipótese alguma vou sair.

Lelo diz que está pensando nas eleições municipais, de 2020. Como não haverá coligações, queremos fortalecer o partido, atrair quem pode contribuir para eleição de vereador e prefeito. Se mantido o prazo, temos até abril de 2020 para trazer lideranças. Não temos todo o tempo do mundo, mas temos tempo, avalia o presidente estadual.

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