Sede da Petrobras entra na mira do Cade

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) instaurou nesta sexta-feira (02) inquérito administrativo para investigar cartel na obra da sede da Petrobras, em Vitória. Essa é mais uma investigação sobre a construção. Outras são desenroladas pela força-tarefa da Lava Jato e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Além do prédio da Reta da Penha, entraram na mira do mesmo inquérito do Cade o Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello (Novo Cenpes) e Centro Integrado de Processamento de Dados da Tecnologia da Informação (CIPD), ambos localizados no Rio de Janeiro. O inquérito nasceu do acordo de leniência celebrado com a Carioca Engenharia, uma das envolvidas na suspeitas de cartel.

Caso o inquérito evolua para processo administrativo e fique comprovado o cartel, as empresas envolvidas poderão ser multadas em até 20% do faturamento bruto. As pessoas físicas, multadas de R$ 50 mil a R$ 2 bilhões.

A sede da Petrobras foi construída pelo consórcio liderado pela Odebrecht e composto pelas empresas Camargo Correa e Hochtief.

Em nota, a Odebrecht informou que não comenta processos, mas reforçou "seu compromisso com uma atuação ética, íntegra e transparente, expresso por meio das medidas concretas já adotadas". Alvo da Lava Jato, a empreiteira também já fechou um acordo de delação com a força-tarefa da operação e divulgou nota em que diz que "aprendeu várias lições com seus erros" e "vai virar a página".