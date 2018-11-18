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Secretário-geral da OEA parabeniza futuro chanceler brasileiro

Araújo, que atualmente ocupa a diretoria do Departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty, agradeceu os cumprimentos também usando a rede social e se comprometeu com a parceria

Publicado em 18 de Novembro de 2018 às 14:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2018 às 14:10
O futuro ministro das Relações Exteriores, embaixador Ernesto Fraga Araújo Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O secretário Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, parabenizou a escolha do embaixador Ernesto Fraga Araújo para assumir o Ministério das Relações Exteriores no futuro governo Jair Bolsonaro. Na sua conta no Twitter, Almagro disse que a instituição esperar trabalhar junto com o diplomata em favor da democracia na região.
Hoje apresentei meus parabéns ao chanceler da #Brasil @ernestofaraujo com o compromisso de trabalhar juntos na OEA pela democracia no hemisfério, destacou Almagro nas redes sociais.
Araújo, que atualmente ocupa a diretoria do Departamento de Estados Unidos, Canadá e Assuntos Interamericanos do Itamaraty, agradeceu os cumprimentos também usando a rede social e se comprometeu com a parceria.
Somaremos esforços na defesa da democracia e da dignidade em todo o continente, reagiu o futuro ministro das Relações Exteriores.
O nome de Ernesto Araújo foi anunciado por Jair Bolsonaro no último dia 14. O presidente eleito classificou o diplomata como um brilhante intelectual e disse que a política externa brasileira tem que ser parte do momento de regeneração que o Brasil vive hoje.

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