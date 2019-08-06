Home
>
Política
>
Secretário de Doria defende demissão do diretor do Inpe

Secretário de Doria defende demissão do diretor do Inpe

Para Junqueira (Agricultura), hierarquia se impôs, mas critica postura belicosa do governo federal

Folha Press

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 10:27

 - Atualizado há 6 anos

Gustavo Junqueira, defende demissão do diretor do inpe Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O secretário de Agricultura de São Paulo, Gustavo Junqueira, defendeu a demissão do diretor do Inpe, Ricardo Galvão. "Não dá para peitar o presidente. Hierarquia é importante. Ninguém peitaria o [governador paulista] João Doria (PSDB).

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

A demissão de Galvão foi alvo de polêmica na comunidade acadêmica após o cientista criticar duramente o presidente Jair Bolsonaro (PSL) PR ter dito que os dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) sobre desmatamento na Amazônia.

Junqueira, por outro lado, faz críticas pontuais ao governo Bolsonaro. "A postura belicosa do ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) obviamente tem uma implicação comercial", disse, sobre o impacto internacional das declarações do ministro e de Bolsonaro na área.

Mas Junqueira diz que o ministro tem "boas intenções". "Existe um risco, mas é calculado", afirmou. "É necessário."

Junqueira está na China como parte de comitiva de Doria para tentar atrair investimentos em São Paulo.

Ele considera que a nova etapa da guerra comercial entre EUA e China oferece uma oportunidade para investimentos na área da agricultura, dado que Pequim anunciou moratória na compra de alimentos de Washington.

"Tem muito de ameaça. Os chineses estão com estoques de soja, não compram milho", afirmou.

Junqueira diz que a prioridade do estado é vender aos chineses itens de valor agregado no agronegócio, além de commodities como o etanol.

"Parece estranho, mas eles dizem que a aposta no futuro, o carro elétrico, não chegará a 30% da frota de 500 milhões de veículos prevista para rodar no país na próxima década", disse.

Assim, o velho projeto do carro a álcool está sendo vendido como oportunidade aos chineses, 40

Anos depois do Proalcool da ditadura.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais