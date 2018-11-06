Secretário de Casagrande critica pagamento de abono a servidores

Álvaro Duboc, coordenador da equipe de transição de Renato Casagrande, será secretário de Planejamento Crédito: Vitor Jubini - GZ

de R$ 1,5 mil, aos servidores estaduais. Segundo Álvaro Duboc, que é coordenador da equipe de transição, ainda persiste o problema da falta de diálogo com o grupo que está se preparando para assumir a gestão. O futuro secretário de Planejamento do governador eleito Renato Casagrande (PSB) criticou a concessão do abono natalino, no maior valor já pago,Segundo Álvaro Duboc, que é coordenador da equipe de transição, ainda persiste o problema da falta de diálogo com o grupo que está se preparando para assumir a gestão.

"Essa é mais uma ação do governo, adotada no final da gestão, contrariando todo o seu histórico, e que certamente terá um reflexo no caixa. Apesar de toda a solicitação de diálogo, de que se discuta conosco antecipadamente as medidas que possam impactar a gestão, antes de anunciá-las, isso não tem acontecido. Tomamos notícia pela imprensa, o que é muito ruim. Não é uma atitude republicana em um processo de transição", declarou.

A gratificação custará cerca de R$ 135 milhões aos cofres públicos, contemplando 52.241 servidores ativos e 98.632 inativos. Duboc aponta que o montante pode afetar a capacidade de investimento em 2019.

"Se analisarmos o aumento da arrecadação por conta dos royalties, participações especiais e ICMS, haveria a possibilidade de deixar um caixa bem melhor para que o próximo governador pudesse concluir as obras que foram paralisadas no Estado. Toda a despesa realizada, mesmo sob esse argumento do crescimento da receita, é algo que inibe os investimentos e ações do próximo governo".

Como justificativa ao gasto, o governador Paulo Hartung (MDB) declarou que o pagamento do abono não mudará em nada o fechamento do ano para o Tesouro Estadual, e que todas as contas estarão devidamente pagas até o dia 31 de dezembro de 2018. "Vamos deixar um pouco mais de R$ 300 milhões, como já foi anunciado, no caixa para o próximo governo usar da maneira como quiser."

Nesta segunda-feira (5), houve a realização de mais uma reunião entre as equipes de transição de Paulo Hartung (MDB) e Casagrande, e segundo Duboc, foi "protocolar", com foco em solicitação de documentos e informações sobre toda a estrutura de governo.