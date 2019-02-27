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Secretário pede investigação

Secretário da Receita pede a Moro investigação sobre agentes públicos

Secretário especial do Fisco encaminhou solicitação ao ministro da Justiça para que seja apurada a divulgação de dados relativos ao ministro Gilmar Mendes e à mulher de Dias Toffoli

Publicado em 

26 fev 2019 às 21:14

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 21:14

Os meliantes vazaram meias verdades, diz secretário da Receita, que pede a Moro investigação Crédito: Reprodução/Facebook
O secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, encaminhou pedido ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, para que a Polícia Federal abra investigação para apurar o vazamento de informações relacionadas a agentes públicos que foram alvos do Fisco. Entre eles, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e Roberta Maria Rangel, esposa do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Informações obtidas por meio do blog do Repórter Fausto Macedo.
Ao Estado, Cintra afirmou que será implacável na defesa da Receita Federal e disse que o Fisco vai divulgar uma nota esclarecendo os fatos. “Estamos sofrendo um ataque à instituição Receita Federal do Brasil”, disse.
“Os meliantes vazaram meias verdades para gerar intrigas e dissidia no governo”, disse Cintra.
A equipe econômica está preocupada com os riscos de a crise institucional se ampliar provocando ruídos justamente no momento que a estratégia principal do governo é aprovar a reforma da Previdência.
O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) reagiu nesta terça-feira (26) às acusações do ministro Gilmar Mendes, que foi investigado preliminarmente na operação.
Numa dura nota de repúdio, o Sindifisco diz que os auditores têm assistido atônitos “a um magistrado da mais alta corte do País” proferir impropérios e acusações da maior gravidade”, classificando os servidores do órgão por termos como “milícias”, “bando”, e jogando ao vento especulações vazias acerca da existência de “achaques” e de um suposto “mercado de dossiês”.

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