Secretário da Receita pede a Moro investigação sobre agentes públicos

Os meliantes vazaram meias verdades, diz secretário da Receita, que pede a Moro investigação Crédito: Reprodução/Facebook

Ao Estado, Cintra afirmou que será implacável na defesa da Receita Federal e disse que o Fisco vai divulgar uma nota esclarecendo os fatos. “Estamos sofrendo um ataque à instituição Receita Federal do Brasil”, disse.

“Os meliantes vazaram meias verdades para gerar intrigas e dissidia no governo”, disse Cintra.

A equipe econômica está preocupada com os riscos de a crise institucional se ampliar provocando ruídos justamente no momento que a estratégia principal do governo é aprovar a reforma da Previdência.