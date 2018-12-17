Secretaria de Promoção da Igualdade Racial será mantida

Futura ministra de Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, ficará responsável pela Funai. Crédito: Vitor Campanato/Agência Brasil

A Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir) será mantida e permanecerá com a mesma nomenclatura, com foco na dignidade da pessoa humana. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira (17) por meio de nota oficial.

A informação é da advogada Damares Alves, que assumirá como titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em nota, ela informou que o objetivo é ampliar as ações no âmbito da secretaria.