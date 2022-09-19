Se eleito, Lula vai governar para se perpetuar no poder, diz Tebet

A crítica foi feita logo após sabatina organizada por O Estado de S.Paulo em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), em São Paulo.

Simone Tebet negou estar em negociação com Lula por apoio em um eventual segundo turno

Especulações em torno do nome da candidata para comandar um ministério, entre eles Justiça e Agricultura, como parte de uma negociação política, no segundo turno, têm surgido em Brasília.