'Salário Amigo': vereadora de Linhares é presa acusada de 'rachid'

A vereadora Rosa Ivânia Euzébio dos Santos (PSDC), mais conhecida como Rosinha Guerreira, de Linhares, foi presa preventivamente na tarde desta segunda-feira (26), acusada de prática de "rachid", que é quando um político que exerce determinado mandato exige para si parte do pagamento de servidores como condição para a obtenção ou manutenção do trabalho.

Rosinha foi ouvida na 1ª Promotoria de Justiça Criminal do município na tarde desta segunda e foi transferida para o Centro Prisional Feminino de Colatina. O prazo que ela ficará detida ainda não foi fixado. Ela também teve bens bloqueados e foi afastada do cargo na Câmara.

O mandado de prisão da parlamentar faz parte da operação "Salário Amigo", deflagrada pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), que também realizou 12 conduções coercitivas de servidores do gabinete da parlamentar, além de cumprir mandados de busca e apreensão de computadores e documentos no lugar.

A operação teve apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte), e visa a combater o crime de corrupção por meio da prática do que se conhece popularmente com "rachid".