Saiba como se proteger de ataque hacker no celular

Segundo a Polícia Federal (PF), cerca de mil pessoas podem ter sido vítimas do golpe que terminou com a prisão de quatro suspeitos na última terça

Agência Folha Press

Publicado em 27 de julho de 2019 às 11:01

 - Atualizado há 6 anos

Quatro pessoas foram presas na terça (26) sob suspeita de hackear a conta do aplicativo Telegram de diversas autoridades. Segundo a Polícia Federal (PF), cerca de mil pessoas podem ter sido vítimas do golpe. Entre elas estão os ministros Segio Moro (Justiça) e Paulo Guedes (Economia). A PF também investiga se o presidente Jair Bolsonaro (PSL) foi alvo da ação do grupo.

Abaixo, veja o que você pode fazer para se proteger de um ataque.

VERIFICAÇÃO EM DUAS ETAPAS

Crie uma senha numérica que tem que ser inserida toda vez que o WhatsApp ou Telegram for usado em um aparelho novo além do código que ele já envia por SMS.

O procedimento ajuda a proteger em casos de chip clonado (com a clonagem, o criminoso consegue receber o código que o WhatsApp manda por SMS, por exemplo) e em outros ataques que visam invadir ou roubar a conta da vítima.

Para ativar no WhatsAPP, abra as opções do aplicativo (no Android são as três bolinhas no canto superior direito, no iPhone é a guia "ajustes" no canto inferior direito) e vá em "Configurações > Conta > Verificação em duas etapas > Ativar". Aí é só seguir o procedimento que será apontado na tela.

No Telegram, vá em Configurações > Privacidade e Segurança >Verificação em duas etapas.

- Fundamental não repetir uma senha já usada em outros lugares (banco, desbloqueio do telefone etc);

- Importante não usar senha baseada em algum dado de conhecimento público (seu número de telefone, por exemplo);

- Periodicamente, o WhatsApp vai pedir essa senha para lhe dar acesso ao aplicativo, como uma espécie de lembrete, e possibilita a troca no caso de esquecimento. No Telegram, também é possível configurar uma senha de bloqueio, que será solicitada toda vez que você ficar determinado tempo sem acessar sua conta (é possível escolher entre um minuto, cinco minutos, uma hora e cinco horas);

- Caso você esqueça a senha, é possível pedir para o WhatsApp ou o Telgram mande para seu email um link que desativa essa verificação em duas etapas (o endereço de email em questão é configurado no momento em que a verificação é ativada)

Cuidado: caso você receba esse email falando para desativar essa verificação sem ter pedido, não clique.

NOTIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Todo dispositivo ligado ao WhatsApp tem um código único que o identifica. Ao ligar essas notificações de segurança, você será avisado quando um contato seu começar a conversar a partir de um código novo.

Não vai ajudar proteger o usuário diretamente, mas um aviso da troca de código pode indicar que a pessoa do outro lado foi vítima de golpe (ou que simplesmente trocou/resetou o aparelho).

Para ativar, vá em "Configurações > Conta > Segurança" e ative a opção "mostrar notificações de segurança".

Além disso, sobre o WhatsApp e o Telegram Web:

- Jamais use em um computador de terceiros, em particular se for público ou desconhecido.

- Verifique com regularidade se não há nenhuma conexão ativa que não foi feita por você ou que já não está mais sendo usada e deveria ter sido desativada. Para isso, abra as opções e vá em "WhatsApp Web". Lá são listadas todas as sessões (se abrir a câmera imediatamente é porque não há nenhuma ativa). No Telegram, vá em Configurações > Privacidade e Segurança > Sessões ativas. Lá aparecerão as sessões ativas em computadores e celulares (diferentemente do WhatsApp, no Telegram é possível ter a mesma conta em diferentes aparelhos).

