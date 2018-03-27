Rose e Casagrande lado a lado após anúncio de ex-governador

Renato Casagrande e a senadora Rose de Freitas, no debate "Política que Aprimora a Sociedade", no Fórum Evangélico Político, em Cariacica Crédito: Divulgação/Twitter

Aliada de Casagrande na proposta de construir uma via alternativa de poder, a senadora Rose de Freitas (PMDB) viu com naturalidade o sinal dado pelo socialista ao mercado político com o lançamento de sua pré-candidatura , e enfatizou que o diálogo entre os dois permanece. A peemedebista já anunciou sua pré-candidatura a governadora logo após o Carnaval. Ainda na noite desta segunda-feira (26), Casagrande e Rose participaram juntos do evento Política que Aprimora a Sociedade, do Fórum Evangélico Político, em Cariacica.

No entanto, ela defende a estratégia da unidade entre o grupo. Deveríamos ter uma candidatura única, já que não estaremos disputando com uma liderança fraca, que tem muito poder e que está no exercício do poder, afirmou, referindo-se ao governador Paulo Hartung (PMDB).

Ela questiona a nomenclatura "movimento novo da política" dada por Casagrande à própria movimentação, sem deixar de alfinetar Hartung, mais uma vez.

"Não há nada de novo no processo democrático. O que há é que as pessoas hoje não estão mais preocupadas em forjar uma união que deixa todos fortes na época do processo político, e depois ficam enfraquecidos por não ter sua opinião respeitada. Buscamos fortalecer o conceito de uma construção de uma alternativa de poder que tenha o viés social para exterminar gargalos, e tirar o poder de um só grupo, senão vira quase uma seita, não consegue ver externada a opinião de mais ninguém. É o que acontece quando um governo se isola, fica sozinho com sua concepção de poder", argumenta a senadora.