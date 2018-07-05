Romário tem carros avaliados em R$ 500 mil apreendidos pela Justiça

A Justiça do Rio apreendeu, na terça-feira, dois carros do senador Romário (Podemos-RJ), pré-candidato ao governo do Rio. Os veículos  um Audi RS6 Avant e um Peugeot Allure  estão avaliados em cerca de R$ 500 mil, segundo a tabela Fipe. Os bens já estão penhorados e serão usados para quitar parte das dívidas de Romário.