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Para quitar dívidas

Romário tem carros avaliados em R$ 500 mil apreendidos pela Justiça

Bens serão usados para quitar dívidas; outros três veículos não foram encontrados

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 10:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jul 2018 às 10:47
Bens serão usados para quitar dívidas; outros três veículos não foram encontrados Crédito: Reprodução/Instagram Romário Faria
A Justiça do Rio apreendeu, na terça-feira, dois carros do senador Romário (Podemos-RJ), pré-candidato ao governo do Rio. Os veículos  um Audi RS6 Avant e um Peugeot Allure  estão avaliados em cerca de R$ 500 mil, segundo a tabela Fipe. Os bens já estão penhorados e serão usados para quitar parte das dívidas de Romário.
Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em um condomínio na Avenida no Pepê, na orla da Barra, residência do senador quando está no Rio. Nenhum dos carros está em nome de Romário.

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