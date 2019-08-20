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Possível fusão

Rodrigo Maia fala em união do DEM e PSDB com fim das coligações

Presidente da Câmara dos Deputados disse que possível junção deve constituir um "partido forte" em uma reorganização partidária no país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 13:44

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 13:44

Rodrigo Maia, presidente da Câmara Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Com o fim das coligações nas eleições, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acredita que a fusão entre DEM e PSDB é uma "forte possibilidade".
"Não tenho dúvida de que o fim das coligações vai nos levar, no futuro, à necessidade de uma reorganização partidária, aonde o Brasil voltará a ter três, quatro, cinco partidos fortes" disse para o jornal O Globo. E completou: "Um desses partidos fortes será certamente, com uma forte possibilidade daqui a alguns anos, o DEM e o PSDB com uma mesma força, como um mesmo partido de representação de um segmento importante da sociedade a nível nacional".
> Frota critica 'ditadura bolsonariana': 'Não pode opinar que é expulso'
FROTA NO PSDB
O presidente da Câmara participou, nesta terça-feira (20), da reunião em que o deputado Alexandre Frota (SP), recém-filiado ao PSDB, foi apresentado à bancada tucana.
Maia disse que DEM e PSDB estão juntos nas próximas eleições municipais e qualificou Doria como um "ótimo nome" para disputar à Presidência da República. "PSDB e DEM estarão juntos em 2020, estarão juntos em 2022. Nada diferente do que vem acontecendo desde a primeira eleição do presidente Fernando Henrique. Estaremos cada vez mais próximos e mais fortes."

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