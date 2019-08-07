Rodrigo Maia diz que governo está mais próximo do Parlamento

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse, após a aprovação do texto-base da reforma da Previdência em segundo turno, que o governo está mais próximo do Parlamento.

"Estamos aí com problema na área de habitação no Minha Casa Minha Vida, com alguns atrasos. O ministro hoje (terça-feira, 6) atendeu os deputados explicando onde que estava o problema: uma parte era orçamento, uma parte é burocracia. O próprio presidente da Caixa (Pedro Guimarães) esteve com a gente também explicando essa questão. Essa proximidade para a gente dialogar, isso ajuda", disse Maia, no início da madrugada desta quarta-feira, 7.

O presidente da Câmara afirmou que acertou o placar da votação - 370 votos a favor e 124 contra -, prevendo que alguns parlamentares a favor estariam ausentes. "Alguns deputados estão chegando só amanhã cedo, mais cinco votos chegando amanhã", disse.

Maia afirmou ainda que decidiu deixar a votação dos destaques para quarta para "não sobrecarregar o dia", disse. Ele afirmou ainda que a votação deve começar por volta das 11h e terminar perto das 22h. Maia cancelou as comissões que se reuniriam na quarta para que os deputados foquem na Previdência.