Rodrigo Coelho toma posse como conselheiro e promete imparcialidade

Rodrigo Coelho tomou posse como conselheiro do Tribunal de Contas Crédito: Leonardo Duarte/Secom

Após renunciar ao mandato de deputado estadual e se desfiliar do PDT, Rodrigo Coelho tomou posse como conselheiro no Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) na tarde desta segunda-feira (13). A cerimônia, que aconteceu no auditório da instituição, contou com a presença do governador Paulo Hartung (MDB) e de grande parte dos deputados responsáveis por eleger Coelho para o novo cargo.

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Coelho fez o juramento de cumprir e defender a Constituição Federal, a Constituição Estadual e as leis, mantendo a dignidade do cargo. "Minha dedicação será integral e efetiva", afirmou.

Sobre o fato de ter saído da posição de líder do governo na Assembleia para se tornar um dos julgadores das contas do Poder Executivo, o novo conselheiro garante que manterá a imparcialidade.

"O desafio é formular uma matriz de julgamento. Definindo isso, eu serei capaz de analisar todas as contas da mesma forma, não importa de quem seja", afirmou Rodrigo Coelho, que explicou que já está passando pelo processo de transição.

O que tenho feito é me dedicado a ler todos os votos que serão debatidos no plenário. Já estou dedicado as questões internas e isso me faz ter a cabeça aqui. O que eu tenho que fazer de transição realmente são questões administrativas, práticas

Três dias após sofrer um acidente de helicóptero em Domingos Martins, Hartung esteve no TCES e desejou sucesso a Rodrigo Coelho:

"Meu papel é desejar sucesso ao conselheiro Rodrigo, em um país que precisa de órgãos de controle funcionando em sua plenitude. Desvio e corrupção não é o problema do país. É um dos problemas. Temos que ter clareza sobre isso para não navegarmos em uma onda de populismo. Depositamos esperança em seu trabalho. Você chega em uma instituição que nos últimos anos vem realizando um papel de modernização e atualização que merece o aplauso de todos nós. É uma instituição que defende a responsabilidade fiscal e a Constituição", afirmou Hartung.

Em seu discurso de posse, Rodrigo Coelho enfatizou a necessidade de responsabilidade frente ao julgamento das contas públicas com o objetivo de não criar receios nos gestores em relação ao ordenamento de despesas, mas defendeu punições rígidas para aqueles que descumprirem as leis.