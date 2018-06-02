Rodrigo Caldeira é reeleito presidente da Câmara da Serra

Rodrigo Caldeira (Rede) discursa após ser eleito presidente da Câmara da Serra para o biênio 2019/2020 Crédito: Bernardo Coutinho

A Câmara da Serra reelegeu na manhã deste sábado (02) Rodrigo Caldeira (Rede) como presidente da Casa para o biênio 2019-2020. Os 13 vereadores presentes à sessão votaram em Caldeira, que concorreu em chapa única. Outros dez parlamentares, no entanto, não compareceram.

A sessão foi presidida pelo vereador Adriano Galinhão (PTC). Até o último momento cogitava-se alguns nomes para serem lançados à presidência da Casa, formados pelo grupo de vereadores da base do prefeito Audifax (Rede): Miguel da Policlínica (PTC), Alexandre Xambinho (Rede) e Basílio da Saúde (PROS). No entanto, Basílio, assim como Geraldinho PC (PDT), que até pouco tempo integravam o grupo da base aliada que se articulava para disputar o comando do Legislativo, reforçaram o time de Caldeira.

Your browser does not support the audio element. Rodrigo Caldeira é reeleito presidente na Câmara da Serra

Com a vereadora Neidia Pimentel (PSD), adversária de Caldeira, afastada do mandato, o suplente dela, Fabão da Habitação, do mesmo partido, assumiu o mandato e votou na chapa única.

Caldeira não se considera oposição a Audifax, mas tem adotado uma posição, no mínimo, independente em relação ao Executivo.

Vereadores que não participaram da votação permaneceram em uma sala dentro da Câmara Crédito: Bernardo Coutinho

Os outros 10 vereadores que compõem a base do prefeito tentaram, sem sucesso, até o último momento formar uma chapa para disputar a eleição para a Mesa Diretora. Eles não entraram no plenário, mas a maioria deles foi vista em uma sala bem perto dali, dentro da Câmara. O líder do prefeito na Casa, Luiz Carlos Moreira (MDB), não foi à sede do Legislativo.

Pouco antes da sessão, a Câmara recebeu uma liminar assinada pelo juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, da Vara da Fazenda Pública Estadual da Serra, ordenando a suspensão dos efeitos da eleição de julho de 2017, quando Caldeira foi eleito presidente da Câmara, e ordenando a realização de uma nova eleição para a Mesa Diretora para comandar a Câmara pelos próximos seis meses.

Os vereadores informaram à reportagem que vão acatar a decisão, e que Adriano Galinhão (PTC) - o vereador mais votado em 2016 - vai presidir a Câmara nos próximos dias até que uma nova eleição da Mesa Diretora seja convocada.

Mas, entre os vereadores da base do prefeito Audifax, há quem defenda que, se a eleição da Mesa atual foi anulada, todos os atos produzidos por ela também estão anulados, inclusive a convocação da eleição deste sábado. É só mais um sinal de que o imbróglio na Câmara da Serra está longe do fim.

Entenda

A Eleição deste sábado

Foi feita para decidir quais serão os membros da Mesa Diretora que assumirá o comando da Câmara da Serra no biênio 2019-2020.

Determinação da Justiça

Até o final de 2018, quem deveria permanecer na presidência da Câmara seria Rodrigo Caldeira (Rede), conforme uma decisão judicial proferida pelo desembargador Robson Luiz Albanez, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em abril deste ano.

Surpresa

No entanto, pouco tempo antes da realização da eleição do biênio 2019-2020, uma liminar concedida pelo juiz Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, da Vara da Fazenda Pública da Serra, anulou provisoriamente o mandato da Mesa Diretora presidida por Caldeira.

Como fica

Em função disso, Adriano Galinhão (PTC), vereador mais votado nas eleições de 2016, comandará a Casa por até 10 dias até que seja convocada uma nova eleição para definir quem fica à frente do Legislativo até dezembro deste ano.

Caldeira vence para biênio 2019-2020

Mesmo afastado do comando da Mesa Diretora, Rodrigo Caldeira foi eleito neste sábado presidente da Mesa Diretora que estará à frente da Casa a partir de janeiro de 2019. Ele contou com o apoio de outros 12 vereadores, totalizando 13 votos.

Os 13 votos

Adriano Galinhão (PTC), Aécio Leite (PT), Basílio da Saúde (Pros), Cleusa Paixão (PMN), Fabão da Habitação (PMN), Geraldinho Feu Rosa (PSB), Geraldinho PC (PDT), Nacib Haddad (PDT), Pastor Ailton (PSC), Raposão (PSDB), Roberto Catirica (PHS), Rodrigo Caldeira (Rede) e Stefano Andrade (PHS).

Base do prefeito não vota

A eleição da Mesa do próximo biênio contou apenas com a participação do grupo de vereadores que apoiam Caldeira e uma única chapa foi protocolada. Outros 10 vereadores, que são da base do prefeito Audifax Barcelos (Rede), não entraram no plenário.

Os 10 ausentes