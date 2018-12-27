Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Rita Camata chega amparada pelo filho no velório de Gerson Camata

Amparada pelo filho, a ex-deputada federal chegou às 7h05 na sede do executivo estadual

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 10:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 10:39
Esposa de Gerson Camata, Rita Camata, e o filho chegam para velório do ex-governador no Palácio Anchieta, em Vitória, na manhã desta quinta-feira (27) Crédito: Ricardo Medeiros
A ex-deputada federal Rita Camata chegou ao Palácio Anchieta para o velório de Gerson Camata às 7h05 desta quinta-feira (27). Amparada pelo filho, Rita seguiu direto para a sede do executivo estadual sem dar declarações. De acordo com o coronel Daltro Ferrari, chefe da Casa Militar, até as 10h o velório será restrito à família do ex-governador. A partir das 10h e até as 15h, será aberto ao público no Salão São Tiago.
> Acompanhe velório e repercussão da morte do ex-governador Gerson Camata
A partir das 10h, a família recebe as condolências, as pessoas vão poder prestar homenagens, será aberto ao público, conta. Às 15h deve sair um cortejo fúnebre, com um caminhão do Corpo de Bombeiros, até o cemitério Jardim da Paz, na Serra. A despedida a Gerson Camata também vai contar com uma escolta, a ser feita durante o cortejo, por policiais militares. E ainda com salva de tiros fúnebre, também executada pela Polícia Militar.
> Ex-assessor é autor do tiro que matou o ex-governador Gerson Camata
Haverá também a entrega da bandeira à família, o que pode ser feito pelo governador Paulo Hartung, e um toque de silêncio, enumera o coronel Ferrari. A organização da cerimônia fica a cargo da Casa Militar. O sepultamento está previsto para ocorrer às 16h.
> O assassinato de Gerson Camata ponto a ponto

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados