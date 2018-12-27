Rita Camata chega amparada pelo filho no velório de Gerson Camata

A ex-deputada federal Rita Camata chegou ao Palácio Anchieta para o velório de Gerson Camata às 7h05 desta quinta-feira (27). Amparada pelo filho, Rita seguiu direto para a sede do executivo estadual sem dar declarações. De acordo com o coronel Daltro Ferrari, chefe da Casa Militar, até as 10h o velório será restrito à família do ex-governador. A partir das 10h e até as 15h, será aberto ao público no Salão São Tiago.
A partir das 10h, a família recebe as condolências, as pessoas vão poder prestar homenagens, será aberto ao público, conta. Às 15h deve sair um cortejo fúnebre, com um caminhão do Corpo de Bombeiros, até o cemitério Jardim da Paz, na Serra. A despedida a Gerson Camata também vai contar com uma escolta, a ser feita durante o cortejo, por policiais militares. E ainda com salva de tiros fúnebre, também executada pela Polícia Militar.
Haverá também a entrega da bandeira à família, o que pode ser feito pelo governador Paulo Hartung, e um toque de silêncio, enumera o coronel Ferrari. A organização da cerimônia fica a cargo da Casa Militar. O sepultamento está previsto para ocorrer às 16h.