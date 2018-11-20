Reveja o debate entre os candidatos à presidência da OAB-ES

Ricardo Brum, Elisângela Leite Melo e José Carlos Rizk Filho disputam o comando da OAB-ES Crédito: Divulgação

Os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil  seccional Espírito Santo (OAB-ES) participaram, na manhã desta terça-feira (20), de debate promovido pelo Gazeta Online, pela Rádio CBN Vitória e pelo jornal A Gazeta. Estiveram frente a frente Elisângela Leite Melo, José Carlos Rizk Filho e Ricardo Brum. Reveja abaixo como foi o debate.

Os três encabeçam as chapas que disputam o comando da seccional capixaba da Ordem pelos próximos três anos. A eleição está marcada para o próximo dia 28 e cerca de 17 mil advogados estão aptos a votar no Estado.

O debate começou às 10h e teve duração de uma hora.Na quarta-feira (21), os principais pontos tratados no evento serão publicados em A Gazeta.

"A Ordem dos Advogados é muito mais do que uma associação de classe. Ela é uma instituição que sempre teve papel importante na democracia, na defesa da Constituição e da boa aplicação das leis, dos direitos humanos, da justiça social. A disputa pela presidência da OAB, portanto, interessa a toda a sociedade, não somente ao mundo jurídico. Por isso nos empenhamos em cobrir bem essa disputa. E o debate é uma forma de contribuir para esse diálogo tão importante para a democracia", afirmou o editor-chefe de Jornalismo Impresso e On-line da Rede Gazeta, André Hees.

REGRAS

O mediador do debate foi o âncora da CBN Vitória Fábio Botacin. O embate entre os candidatos foi dividido em quatro blocos. No primeiro e no terceiro bloco houve enfrentamento direto entre Elisângela, Rizk Filho e Brum. No segundo bloco, eles responderam a questionamentos de jornalistas da Rede Gazeta, tanto sobre temas relativos à categoria quanto sobre assuntos de interesse da sociedade em geral. A última parte do debate foi para as considerações finais dos candidatos.

"A OAB é uma instituição importante para a sociedade. A atuação não se limita aos interesses dos advogados. O debate é uma oportunidade de a população conhecer o que pensam os candidatos e de a categoria saber mais sobre as ideias dos concorrentes para decidir em quem votar", disse a editora de Política de A Gazeta, Samanta Nogueira.

Your browser does not support the audio element. DEBATE PRESIDÊNCIA DA OAB COMPLETO - 20-11-18

OS CANDIDATOS

A Chapa 1, "Inova e Avança", é encabeçada por Ricardo Brum, atual secretário-geral da Ordem. O candidato tem o apoio do atual presidente, Homero Mafra.

A Chapa 2, a "Renova OAB", tem como candidato à presidência Rizk Filho. No último pleito, o advogado terminou em segundo lugar, com 33,1% dos votos, enquanto Homero obteve 36,52%.