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Agressão

Repórter da CBN é agredido por militantes no Sindicato dos Metalúrgicos

Jornalista foi cercado por apoiadores do ex-presidente que usaram grades para atingi-lo

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 13:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 13:13
Um grupo de militantes cercou e insultou o repórter Pedro Duran, da rádio "CBN", do Grupo Globo, na manhã deste sábado (07), no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está e deve promover um ato nesta manhã. Grades foram atiradas contra o jornalista, que teve que ser protegido pelo deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) e seus seguranças. Duran foi colocado num elevador para se refugiar. 
Apoiadores de Lula protestam em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo Crédito: DANILO M YOSHIOKA/AE
Os líderes da CUT e do MTST, Vagner Freitas e Guilherme Boulos, tentaram acalmar os manifestantes, mas o clima é pesado no local. Um grupo de jornalistas está cercado na área da agressão e não consegue sair.
especial
O repórter chegou com identificação de imprensa da CBN pela porta do estacionamento. Estava rodeado de vários outros jornalistas sem identificação. A multidão começou a gritar palavras de ordem contra a Rede Globo e se deslocou atrás do repórter.
Zarattini conseguiu se colocar no meio antes que eles chegassem ao repórter. Houve empurra-empurra e ele foi levado até a parte de acesso restrito. Seguranças dizem que o removeram do prédio.
Também na manhã deste sábado (7), um repórter do jornal Estado de São Paulo foi agredido por um apoiador de Lula enquanto apurava informações.
As agressões a jornalistas têm sido recorrentes nas manifestações contra a prisão de Lula. Houve registros em São Bernardo e em Brasília. Um carro do Correio Braziliense foi apedrejado na capital federal e um fotógrago do Estado foi atingido por ovos na cidade do ABC paulista.
 

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