Renovação de gestão e propostas na saúde se destacam em debate com candidatos da Serra

A Gazeta e CBN Vitória no primeiro turno das Reveja o vídeo. O último debate promovido porno primeiro turno das Eleições 2024 aconteceu na manhã desta quarta-feira (25), com a presença dos cinco candidatos à Prefeitura da Serra , que apresentaram suas propostas para o município. Numa discussão constante sobre renovação ou continuidade, após 28 anos em que apenas dois nomes estiveram no comando da cidade, eles também trataram de educação, segurança, regularização fundiária e, sobretudo, saúde.

O primeiro bloco foi de temas livres e cada candidato podia fazer uma pergunta, com direito a uma resposta. No seguinte, foram sorteados os assuntos. No terceiro, as perguntas foram conduzidas por jornalistas de A Gazeta. Para o quarto e último bloco, novamente tema livre nas perguntas e as considerações finais. A ordem de apresentação dos candidatos foi definida em sorteio.

O tema saúde norteou praticamente todo o primeiro bloco, iniciado com o candidato Pablo Muribeca (Republicanos) fazendo pergunta para Weverson Meireles (PDT) — candidato à sucessão do prefeito Sergio Vidigal (PDT) — sobre planos para a área. O pedetista ressaltou investimentos da atual administração e disse que daria continuidade a projetos, além de prometer a construção de 11 novas unidades de saúde, entre as quais três centros de especialidades.

Muribeca aproveitou para criticar a gestão Vidigal, e alegou que o prefeito e o ex, o também candidato Audifax Barcelos (PP), estão há 28 anos no poder sem resolver os problemas da saúde. Afirmou que o agendamento on-line não funciona e que a população fica horas na fila aguardando atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Na réplica, Weverson falou de suas passagens como secretário no governo estadual e na prefeitura, e que é preciso ter experiência para administrar. Ele pontuou outros investimentos que planeja para a saúde, como a atenção à mulher e às crianças.

Na sequência, os dois concorrentes continuaram no centro do debate, mas com Weverson começando a perguntar. O candidato do PDT retomou uma entrevista de Muribeca ao Bom Dia Espírito Santo, quando o candidato do Republicanos mencionou que a prefeitura não estaria acatando suas emendas de deputado estadual com repasses de recursos para a área da saúde. Weverson disse que se tratava de mentira e que, de cerca de R$ 2 milhões em emendas, mais de R$ 1 milhão haviam sido destinados para eventos culturais em Vitória e Vila Velha.

Muribeca retrucou dizendo que, como parlamentar, foi o que mais investiu em saúde na Serra e se disse perseguido. Ele fez críticas a aportes da prefeitura em outras áreas e acrescentou dizendo que planeja construir uma policlínica na região de Nova Almeida. Depois, Weverson falou em capacidade de gestão, enquanto o candidato do Republicanos reforçou sua opinião sobre problemas no atendimento em saúde no município.

Marcação de consultas

Igor Elson (PL) se dirigiu a Audifax e também o questionou sobre projetos para a saúde. O ex-prefeito resgatou ações que adotou na sua gestão, como a obra do hospital materno-infantil e a UPA de Castelândia. Afirmou que pretende avançar, com uma policlínica em Nova Almeida e mudanças no sistema on-line de marcação de consultas - que foi criticado por mais de um candidato por não funcionar, segundo eles, adequadamente.

O candidato do PL também lembrou sobre o revezamento de 28 anos de Vidigal e Audifax na prefeitura, afirmando que eles ajudaram, mas que agora é momento de renovação. Disse que está ouvindo a população para identificar o que realmente é necessário, e um dos investimentos planejados também é para a área de Nova Almeida, com uma UPA ou policlínica. Igor Elson ainda disse que vai banir o sistema on-line de marcação de consultas e fazer licitação para outro. O candidato do PP rebateu, dizendo que renovação e inovação na política nem sempre significa avanços.

Audifax mudou um pouco o foco do debate ao questionar o Professor Roberto Carlos (PT) sobre educação, mencionando que a cada ano a Serra ganha cerca de 10 mil habitantes e que a atual gestão não construiu nenhuma creche para atender a essa demanda crescente. Ao responder, o candidato petista lembrou que o crescimento populacional no município tem se destacado desde a década de 1980 afirmando que, ao longo desse período, Audifax foi prefeito e, assim como Vidigal, não correspondeu às necessidades dos moradores com vagas em unidades de ensino, sobretudo na faixa etária de zero a 3 anos e de tempo integral. Roberto Carlos disse ainda que educação será prioridade, caso seja eleito, inclusive com apoio de recursos e projetos do governo federal.

O candidato do PP frisou que, quando foi prefeito, implementou 16 supercreches, priorizando a educação infantil e que pretende retomar a construção dessas unidades. Roberto Carlos recordou que esse modelo de supercreches fez parte do programa federal do governo Dilma Rousseff (PT).

Prosseguindo com a fala no debate, Roberto Carlos finalizou o bloco, retomando a pauta da saúde ao se dirigir a Igor Elson. O candidato do PT quis saber como o adversário se comportaria, caso houvesse uma pandemia, como a de Covid-19, durante a sua gestão. O candidato do PL se referiu ao ex-presidente Jair Bolsonaro , que foi bastante criticado pelos organismos de saúde na condução da crise sanitária, dizendo que o município recebeu recursos federais, mas optou por fechar o comércio, causando prejuízo a diversos comerciantes e empresários.

Roberto Carlos criticou a prioridade de Igor Elson, por ter citado somente a questão econômica em detrimento das vítimas da Covid-19, lembrando das milhares de mortes decorrentes da doença no país. O candidato do PL, em sua réplica, assegurou que a prioridade de seu governo também seria salvar vidas.

Propostas

Nos blocos seguintes, os candidatos destacaram propostas que pretendem implementar, caso sejam eleitos, e também apontaram desafios enfrentados na Serra. Audifax recorreu à experiência, enquanto Weverson falou em dar continuidade ao trabalho de Vidigal; Igor Elson, Muribeca e Roberto Carlos sustentaram a necessidade de renovação.

Entre outros projetos, Audifax falou em retomar o perfil de atendimento infantil no hospital materno e implantar uma UPA em Civit; Igor Elson disse que vai implementar mais creches e resgatar investimentos na cultura; Muribeca planeja impedir ocupações irregulares no município e investir em saúde com construção de novas unidades; Roberto Carlos prometeu ampliar a oferta de escolas em tempo integral e fazer um centro de educação com aulas de robótica, oficinas e biblioteca; e Weverson, afirmou que vai instituir a guarda municipal 24 horas e potencializar o turismo.