Pablo Muribeca quer zerar as filas de espera na saúde e construir escolas na Serra

Pablo Muribeca, candidato à Prefeitura da Serra, entrevistado por A Gazeta e CBN Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O candidato à Prefeitura da Serra, na Grande Vitória, Pablo Muribeca (Republicanos) participou de entrevista ao vivo na TV Gazeta, nesta terça-feira (17). Muribeca falou sobre a prioridade nos investimentos para a área da saúde, com a disponibilização de mais médicos especialistas, para retirar a sobrecarga e filas nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Falou também sobre a importância de digitalizar a comunicação das escolas com os pais para melhorar o problema da evasão escolar. E prometeu ainda, na área da educação, a construção de seis escolas, sendo duas de ensino integral, em seu primeiro ano de mandato como prefeito se for eleito.

A TV Gazeta faz uma série de entrevistas com os principais candidatos às prefeituras dos quatro maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.

Confira a entrevista

O candidato Pablo Muribeca começou a entrevista falando sobre saúde, e defendendo a sua atuação como vereador e deputado estadual, para atrair recursos para a área e fiscalizar o serviço oferecido à população. “Temos emenda de R$ 2 milhões para investimentos, eu encaminhei, praticamente a minha emenda toda, mais de R$ 900 mil só para a Serra. Quando vereador, eu fui o que mais investiu na saúde. Entendendo a dificuldade de quem não tem a carteirinha do plano de saúde, condições de pagar consulta, e que depende que o sistema público funcione”.

O candidato comentou sobre uma proibição da Justiça dele entrar em unidades de saúde, por fiscalização inadequada e excessos, mas disse não ser arrepender das ações. “Não me arrependo de forma alguma. Como vou me arrepender de fazer Justiça para as pessoas? [...] Nas unidades de saúde, na minha opinião não houve excesso, até porque, eu sempre respeitei o direito do médico, sempre respeitei os nossos técnicos de enfermagem, enfermeiros, as pessoas que fazem parte do corpo de uma unidade ou Upa. Eu fui fiscalizar aquilo que eu coloquei lá, para que a gente saiba se tá acontecendo o investimento do recurso enviado. Quanto vereador e deputado, nós precisamos estar presentes”.

Pablo Muribeca prometeu zerar a fila de espera por atendimento de Saúde na cidade, durante os quatro anos de mandato. “Tem dinheiro, mas falta vontade. Eu vou criar um centro dentro do gabinete do Prefeito, que é do povo, para que nós possamos monitorar a saúde 24h, não só de monitoramento, mas de diálogo contínuo com os servidores", afirmou.

"Nós temos enfermeiros, técnicos, que não estão sendo pagos a insalubridade; o médico que atende só fluxo e continuidade; a atenção básica da cidade não tá funcionando. [...] Temos que levar especialidade para dentro da cidade, nós não temos oncologia oftalmologista, neurologista, fonoaudiólogos, isso faz com que a carga fique muito grande para esses profissionais que atendem na Upa”" Pablo Muribeca - Candidato a prefeito da Serra (Republicanos)

Depois, o candidato falou sobre Segurança, e prometeu criar centros da Guarda Municipal em locais estratégicos da cidade, além de integrar o atendimento com a Polícia Militar quando o morador acionar ajuda através do 190.

“Hoje, quando você liga para o 190, você só consegue contactar a PM, não consegue ter o contato direto com a guarda municipal. Vamos criar um ramal, um centro integrado junto ao Ciodes, para que o morador consiga com a guarda ajuda no combate a algum furto ou roubo, não só dependendo do poder estadual da PM. Vou criar uma base da Guarda Municipal na Grande Jacaraípe, mais uma no Parque da Cidade e outra na Grande Serra-Sede, lá ainda vamos estudar uma área onde a gente possa fazer isso”.

O candidato disse ainda que vai aumentar o número de guardas municipais, chamando os que já passaram no concurso e também abrindo mais uma licitação para novas contratações.

Em relação ao trânsito, o Muribeca criticou o uso de câmeras de videomonitoramento apenas para aplicação de multas e disse acreditar na educação da população. “Não estamos aqui para isentar ou culpar o infrator do trânsito, ele vai tomar multa, vai ser combatido e vamos tomar medidas para entender o poder da lei. Mas, precisamos mostrar para o morador qual é a câmera que defende a segurança ou qual é a que vai multar. [...] Pretendo colocar mais radares, valorizando a segurança pública e a questão do trânsito. Eu quero defender mais radares para defender a vida, eu não acho que colocando multa no cidadão é que a gente vai inibir os problemas, nós precisamos educar a população”, explicou.

Quando perguntado sobre educação, Pablo Muribeca comentou o fato de menos de 7% dos alunos da rede municipal estarem no ensino integral e prometeu construir escolas e focar no combate à evasão escolar. “A Serra tem três escolas de tempo integral, isso é uma vergonha para as senhoras e senhores, mães-solo, pais que batem no par ou ímpar para decidir quem vai trabalhar. [...] Temos que buscar recursos no Senado Federal, diálogo com executivo nacional, para que possamos atrair investimentos para a cidade. No primeiro ano, vamos fazer pelo menos seis escolas, sendo duas de tempo integral. Vamos entregar as que estão em construção, claro, já que o investimento não é meu, não é do prefeito, é da cidade”.

O candidato também quer apostar na tecnologia para combater a evasão escolar. “Temos que baixar o número de evasão dialogando com a família. Eu vou criar um centro de TI, algo que hoje já funciona nas escolas particulares. Os pais vão receber mensagem no telefone sabendo a hora que o filho entrou, saiu, a alimentação que teve, usando inteligência, meios de comunicação. Cada escola vai ter um disparo, entrou, fez presença, dispara a mensagem", disse o candidato.

Sobre meio ambiente, Muribeca, aposta em parcerias público-privadas para limpeza nas lagoas da cidade e fomento do turismo. Quer também realizar o fomento das praias para que tanto o morador como o comerciante tenham espaço de uso, com respeito à restinga.

Já sobre o enfrentamento a uma possível queda de arrecadação provocada pela Reforma Tributária, o candidato aposta no trabalho de sua equipe técnica, para continuar captando investimentos.

Regras da entrevista

Todos os candidatos têm 30 minutos para responder sobre os mais variados temas. A TV Gazeta definiu uma série de regras para a realização das entrevistas a fim de garantir equidade entre os candidatos. As regras foram apresentadas as campanhas de todos os candidatos.

A ordem das entrevistas seguirá a posição do candidato na última pesquisa contratada e divulgada pela TV Gazeta. O candidato mais bem posicionado abre a série de entrevistas, e assim sucessivamente.

Uma delas é que participarão das entrevistas os candidatos com 5% de intenção de votos ou mais, sempre conforme a última pesquisa Quaest e Ipec, que serão divulgadas pela Rede Gazeta na semana que antecede à série.

Para os demais candidatos que não pontuarem 5% ou mais na última pesquisa de intenção de voto estimulado e que não estiverem entre os cinco primeiros colocados na mesma pesquisa, serão realizadas entrevistas presenciais gravadas de cinco minutos, aproximadamente.