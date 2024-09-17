Audifax Barcelos promete mais unidades de saúde e novo polo industrial na Serra

Audifax Barcelos esteve nos estudios da TV Gazeta apresenrtando as propostas para a Serra Crédito: Reprodução/Tv Gazeta

O candidato à Prefeitura da Serra, na Grande Vitória, Audifax Barcelos (PP), iniciou a semana na série de entrevistas ao vivo na TV Gazeta na última segunda-feira (16). Audifax prometeu ampliar a saúde básica e construir mais sete unidades de saúde — principalmente em bairros mais distantes — em até quatro anos e também construir um novo polo industrial na região de Serra Sede para atrair mais empresas para a cidade.

A TV Gazeta faz uma série de entrevistas com os principais candidatos às prefeituras dos quatro maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.

Audifax Barcelos começou a entrevista pontuando que, se eleito, a saúde será seu foco principal. O candidato defendeu que pretende ampliar em 80% o atendimento na saúde básica. Para isso, ele destacou que vai construir uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região de Civit e mais sete unidades de saúde espalhadas na cidade nos bairros mais distantes.

"Precisamos rever sobre a consulta on-line. Vamos melhorar isso e voltar com a presencial em função do perfil da cidade. Alguns lugares não têm internet. Você pega Divinópolis, é um bairro muito na ponta da cidade, que cresceu. Então, nós vamos ampliar dentro de algumas unidades que já estão instaladas e, em outras, vamos fazer novas", destacou Audifax.

Sobre segurança, o candidato prometeu instalar três tipos diferentes de botão do pânico: um para as mulheres, um para o comércio e outro para as escolas. Para conseguir atender a esses pedidos, Audifax apontou que, com mais concursos, vai aumentar o número de guardas municipais na cidade.

"O botão do pânico vai estar diretamente ligado com a guarda e o das mulheres também vai estar ligado à secretaria específica da mulher. Nós vamos saber onde elas estão correndo risco e conversar com a Polícia Civil, com a Delegacia da Mulher. E, no comércio, é uma relação que a gente precisa ter para diminuir algumas questões de roubo, de assalto. Vamos começar, provavelmente, no comércio de Laranjeiras", contou o candidato.

Perguntado sobre a educação, Audifax afirmou que, se eleito, vai buscar ajuda com o governo do Estado para poder construir mais escolas e que vai focar na valorização e formação de professores.

Depois, o candidato pontuou sobre a importância de atrair empresas para a cidade com a criação de um novo polo industrial na região do Mestre Álvaro. "Aproveitando a estrada e aquela região, com a obra do contorno, a distância é muito pequena. Naquela região, a gente tem terrenos baratos, uma região que ainda não é conhecida pela cidade. Os empresários ainda não conhecem aquela área. Então, eu vou mostrar a área, vou chamar os empresários. Tudo isso gera mais emprego para a cidade, mais renda. Uma coisa puxa a outra. Quando você traz o setor de indústria, cresce o setor de serviço, além de gerar emprego, indiretamente, você gera mais receita, pela quantidade", afirmou Audifax.

Já sobre o trânsito, Audifax relatou que pretende construir uma alternativa para desafogar engarrafamentos na cidade, o que chamou de "Terceira Via". "Temos o desenho do projeto, que é tanto entre o contorno do Mestre Álvaro e a BR-101, por dentro saindo de Carapina, pelo outro lado da cidade. É possível a gente fazer, nos bairros de José de Anchieta, Central Carapina, ter uma outra saída. E tem uma outra, que é pela BR-101, a Norte Sul e do outro lado que é uma ligação de Vitória a Serra. Tem o desenho desses dois projetos, e vamos verificar qual dos dois terá um custo menor", comentou o candidato.

Em relação ao turismo, o candidato destacou que pretende apostar em mais eventos em praias para movimentar o setor hoteleiro, de bares e restaurantes principalmente em Carapebus, Manguinhos, Bicanga e Nova Almeida.

Regras da entrevista

Todos os candidatos têm 30 minutos para responder sobre os mais variados temas. A TV Gazeta definiu uma série de regras para a realização das entrevistas a fim de garantir equidade entre os candidatos. As regras foram apresentadas as campanhas de todos os candidatos.

A ordem das entrevistas seguirá a posição do candidato na última pesquisa contratada e divulgada pela TV Gazeta. O candidato mais bem posicionado abre a série de entrevistas, e assim sucessivamente. Uma delas é que participarão das entrevistas os candidatos com 5% de intenção de votos ou mais, sempre conforme a última pesquisa Quaest e Ipec, que serão divulgadas pela Rede Gazeta na semana que antecede à série.

Para os demais candidatos que não pontuarem 5% ou mais na última pesquisa de intenção de voto estimulado e que não estiverem entre os cinco primeiros colocados na mesma pesquisa, serão realizadas entrevistas presenciais gravadas de cinco minutos, aproximadamente.