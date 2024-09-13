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Eleições 2024

Professor Roberto Carlos, Igor Elson, Wylson Zon e Antonio Bungenstab respondem por que querem comandar a Serra

Candidatos a prefeito não atingiram 5% de intenções de voto na pesquisa Ipec e, pelas regras acordadas, não participaram das sabatinas promovidas por A Gazeta e CBN. Eles falam nesta reportagem sobre seus projetos
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

13 set 2024 às 14:59

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 14:59

Professor Roberto Carlos, Igor Elson, Wylson Zon e Antonio Bungenstab, candidatos à Prefeitura da Serra nas Eleições 2024
Professor Roberto Carlos, Igor Elson, Wylson Zon e Antonio Bungenstab, candidatos à Prefeitura da Serra Crédito: Divulgação/Arte: A Gazeta
Quatro candidatos à Prefeitura da Serra foram convidados pelo site A Gazeta e pela CBN Vitória a responder por que merecem comandar a cidade e quais são as principais propostas de seus planos de governo.
Conforme as regras acordadas com todos os candidatos, apenas aqueles que atingissem ao menos 5% das intenções de voto na pesquisa Ipec seriam convidados a participar da sabatina ao vivo, realizada nesta semana por A Gazeta e CBNAudifax Barcelos, do Progressistas, com 39%; Pablo Muribeca, do Republicanos, com 28%; e Weverson Meireles, do PDT, com 14% já foram entrevistados.
Ainda de acordo com as regras, os demais candidatos que pontuassem na pesquisa, mas ficassem abaixo dos 5%, figurariam em uma reportagem. Professor Roberto Carlos, do PT, com 3%; Igor Elson, do PL, e Wylson Zon, do Novo, com 2% cada; e Antonio Bungenstab, do PRTB, com 1% das intenções de voto no cenário estimulado do levantamento, defendem suas candidaturas e suas propostas.

Ouça os candidatos:

Professor Roberto Carlos, Igor Elson, Wylson Zon e Antonio Bungenstab respondem por que querem comandar a Serra
O primeiro é Professor Roberto Carlos, do PT, que, citando o governo Lula, destacou a intenção de investir em educação em tempo integral, oferecer mais especialidades na saúde pública e atrair novos negócios para a cidade.
Igor Elson, do PL, por sua vez, se afirmou como o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, declarou conhecer os bairros e problemas sociais da cidade e citou a necessidade de promover transparência e oportunidade.
Wylson Zon, do Novo, chamou a atenção para quatro eixos estratégicos em seu plano de governo: assistência social, desenvolvimento econômico, sustentabilidade e gestão pública.
Por fim, Antonio Bungenstab, do PRTB, elencou desenvolvimento, emprego e renda como prioridades, além de prometer atenção às áreas da saúde, educação e segurança.

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