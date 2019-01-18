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Número de homicídios

Relatório da Presidência já recomendou restringir acesso a armas

Segundo documento, impacto esperado da restrição do acesso seria redução de homicídios

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 18:43

Publicado em 

18 jan 2019 às 18:43
Há seis meses, relatório da Presidência recomendou restringir acesso a armas Crédito: Pexels
Uma política de restrição ao acesso às armas de fogo tende a diminuir o número de homicídios . Em documento publicado em junho de 2018 pela Presidência da República, a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos formulou essa e outras oito políticas para a área de segurança pública que, com base em evidências científicas, tinham como objetivo reduzir as taxas de violência no país sem grande investimento da União, como combate a evasão escolar, atenção a família monoparentais e investimento em iluminação pública.
> PCdoB entra com ação contra decreto de Bolsonaro sobre posse de armas
O estudo foi feito ainda durante o governo Michel Temer. A Secretaria de Assuntos Estratégicos, no entanto, tem como uma de suas competências auxiliar a Presidência no planejamento de políticas e estratégias de longo prazo, além de contribuir para a discussão das opções estratégicas do país, considerando a situação presente e as possibilidades do futuro. A proposta vai contra o decreto assinado nesta semana pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizou a posse de arma no Brasil.
Intitulado “Custos Econômicos da Criminalidade do Brasil”, a pesquisa destaca os dados da segurança pública no território nacional e apresenta possíveis políticas públicas na área. Segundo o documento, apesar de ter 3% da população mundial, o Brasil responde por 14% dos homicídios do mundo, com taxas semelhantes a países como Ruanda e Congo. O estudo aponta ainda que, apesar do Brasil estar, desde 2007 em um período marcado por um aumento no número de vítimas de homicídio, a evolução nas taxas desse crime não são equivalentes em âmbito regional. Ou seja, a partir de 2008, algumas regiões, como o Norte e o Nordeste, presenciaram aumento no número de mortes violentas. Durante o mesmo o período, a região Sudeste presenciou uma tendência oposta, de queda de homicídios.
> Divisão da PF alerta para "nefastas consequências" do aumento de armas

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