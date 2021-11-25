Relatora propõe fiança de R$ 100 mil para soltar juízes presos no ES

Juízes Alexandre Farina e Carlos Alexandre Gutmann foram afastados dos cargos pelo TJES Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O relaxamento das prisões foi apresentado durante a sessão do Pleno do tribunal desta quinta-feira (25). A relatora estabeleceu, ainda um conjunto de exigências, as chamadas medidas cautelares, para que eles possam deixar a cadeia. Os réus estão presos há quase quatro meses. Além dos juízes, o empresário Eudes Cecato também poderá se beneficiar da decisão.

VOTAÇÃO PARA RELAXAMENTO DA PRISÃO FOI ADIADA

O voto da desembargadora contou com a aprovação de cinco dos 24 colegas: os desembargadores Adalto Dias Tristão, Annibal de Rezende Lima, Samuel Meira Brasil Júnior, José Paulo Calmon Nogueira da Gama e Carlos Simões Fonseca. O desembargador Manoel Alves Rabelo já havia declarado a sua suspeição neste caso.

Mas a votação foi adiada quando o desembargador Namyr Carlos de Souza Filho pediu “vista ao processo” para analisá-lo.

"Não tenho condição de voto. Não tomei conhecimento da matéria e nem sobre os fundamentos lançados pelo MPES a respeito da fundamentação das prisões. Necessito refletir e, sem formar um juízo seguro, eu não voto" Namyr Carlos de Souza - Desembargador

O desembargador Willian Silva, que não chegou a votar, destacou que na próxima semana não haveria sessão do Pleno. “Os cidadãos vão ficar presos por mais uma semana. É um direito do desembargador Namyr, mas é a liberdade que está em jogo”, disse.

O advogado Rafael Lima, que faz a defesa de Farina e acompanhava a sessão realizada de forma on-line, chegou a solicitar que o desembargador Namyr reconsiderasse o seu pedido de vista ao processo. “Em decorrência do que foi dito pelo desembargador Willian, por conta da urgência, gostaria de saber se é possível proferir o voto nesta sessão”, disse.

O pedido de vista foi mantido e o presidente do TJES, Ronaldo Gonçalves de Sousa, adiou a votação do pedido de relaxamento dos réus.

MOTIVOS PARA LIBERAR JUÍZES DA PRISÃO

De acordo com a desembargadora Elizabeth Lordes, entre o oferecimento da denúncia do MPES até o seu recebimento pelo TJES transcorreram quase quatro meses. Outro ponto é que o acórdão de recebimento ainda não foi publicado. “O que atrasa a apreciação dos pleitos da defesa dos réus quanto à produção de provas”, disse.

Observou ainda que desta quinta-feira (25), até o início do recesso do Judiciário, teremos 15 dias, o que considera um prazo exíguo para a realização de diligências, perícias e outros atos. “Nesse caso, verifico circunstâncias fáticas que atrasaram a tramitação dos autos. Merecem ser relaxadas as prisões, a fim de evitar o constrangimento ilegal nas prisões”, disse.

Para que os réus deixem a prisão, a desembargadora propôs uma série de medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, além da fiança. “Reputo serem suficientes para garantir a proteção da instrução processual e evitar a reiteração criminosa”, destacou.

Elizabeth Lordes também informou que restabeleceu os efeitos da decisão de afastamento das funções aos magistrados, conforme já havia sido decidido pelo TJES.

Eudes Cecato e Davi Ferreira da Gama também no âmbito das investigações Alma Viva Crédito: Divulgação/MPES

COMO SERÁ O PAGAMENTO DA FIANÇA

Caso o voto da relatora do processo seja aceito em sessões futuras do TJES, os réus só poderão ser liberados após o depósito, por parte de cada um dos acusados, da fiança de R$ 100 mil. “A fim de assegurar o seu comparecimento aos atos do processo”, destacou a desembargadora.

Para o cálculo do valor, a desembargadora informou ter levado em consideração o valor do subsídio dos magistrados, constante no Portal da Transparência do Tribunal. No caso do empresário Eudes Cecato, ela avaliou o “elevado número de empresas” existentes em nome dele.

A fiança só não vai ser aplicada no caso do acusado Davi Ferreira da Gama. “A medida não vale para o réu Davi, na forma do artigo 350, eis que comprovado encontrar-se desempregado”, informou a desembargadora.

MAGISTRADOS RESPONDEM AINDA A PROCESSO ADMINISTRATIVO

Além do processo criminal, os magistrados passaram a responder, pelos mesmos fatos, a um processo na seara administrativa. Nesse caso, as penas variam de advertência a aposentadoria compulsória com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

O relator do PAD é o desembargador Robson Albanez. Se condenados à pena máxima, a aposentadoria, isso não impede que continuem a responder criminalmente pelo esquema apontado pelo Ministério Público na Alma Viva.

Aposentados, no entanto, eles perderiam o foro especial e deixariam de ser julgados pelo TJES. A ação penal "desceria" para a primeira instância.

Fachada do TJES na praia do Suá Crédito: Carlos Alberto Silva

DENÚNCIA FOI ACEITA PELO TJES

Farina, Gutmann e os demais foram alvo da Operação Alma Viva , que apurou a venda de uma sentença na Comarca da Serra. Para o MPES, Gutmann, por sua vez, incorreu em corrupção passiva e concurso de pessoas.

Farina foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva, concurso de pessoas – que é uma espécie de associação criminosa, mas não permanente – e crime continuado (prática dois ou mais crimes da mesma espécie).

Hilário, preso e condenado como mandante do assassinato da ex-mulher, Milena Gottardi, cometeu, ainda segundo o Ministério Público no âmbito da Alma Viva, os crimes de corrupção passiva e concurso de pessoas.

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