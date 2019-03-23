Relator do habeas corpus de Temer já atuou no Espírito Santo

Desembargador Antônio Ivan Athié, do TRF-2 Crédito: Divulgação

ex-presidente Michel Temer (MDB) e do ex-ministro Moreira Franco (MDB), o desembargador Antônio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), já atuou na Justiça Federal do Espírito Santo até os anos 2000 e foi juiz do TRE do Espírito Santo por dois biênios. Relator dos recursos pedindo a liberdade doe do ex-ministro Moreira Franco (MDB), o desembargador Antônio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), já atuou na Justiça Federal do Espírito Santo até os anos 2000 e foi juiz do TRE do Espírito Santo por dois biênios.

O magistrado chegou a ficar sete anos afastado do TRF-2, até 2011, período em que respondia a duas ações penais no Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre acusações de quando ainda era juiz da 4ª Vara Federal em Vitória. Em 2005, Athié e um outro juiz federal foram denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) pela prática dos crimes de formação de quadrilha e estelionato.

Na denúncia, o MPF afirmou que advogados faziam-se incluir como partes em processos sem conexão já distribuídos aos juízes acusados, o que resultava em violação da livre distribuição das causas. Os advogados também "fabricavam partes", alterando os contratos sociais de empresas com inscrição regular para declarar falsamente novas atividades. Depois, esses advogados eram beneficiados por decisões dos juízes, que lhe garantiriam honorários milionários.



Em 2011, por unanimidade, a Corte Especial do STJ determinou o retorno do desembargador às suas funções. Em 2014, a ação penal foi extinta e transitou em julgado.

Hoje, o desembargador preside a 1ª Turma do TRF-2, especializada em Direito Penal, Previdenciário e da Propriedade Industrial. Os outros membros são Abel Gomes e o juiz federal convocado Vlamir Costa, que está cobrindo as férias do desembargador Paulo Espírito Santo.

