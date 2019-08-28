Rêgo Barros: Bolsonaro nomeia ministros e dá autonomia para escalar times

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, fala à imprensa Crédito: Windows)

A declaração do porta-voz ocorre após insinuações do presidente Bolsonaro sobre a possibilidade de intervir no cargo. Em entrevista para a Globonews, Moro quebrou o silêncio sobre o caso e disse que Valeixo segue no cargo. No entanto, disse que "as coisas eventualmente podem mudar". O ministro também afirmou que não é o "chefe da PF".

LEI DE ABUSO

O porta-voz reforçou que o presidente Bolsonaro deve vetar pontos da Lei de Abuso de Autoridade, mas não adiantou quais seriam.

Segundo Rêgo Barros, Bolsonaro deve receber na próxima terça-feira, 3, análises de ministérios sobre os vetos e tomar uma decisão até 5 de setembro, prazo para a sanção.

O porta-voz disse que o presidente irá decidir "com base em sua própria consciência e em análises a ele apresentadas".

DEMARCAÇÃO

Rêgo Barros disse que Bolsonaro mantém a ideia de não autorizar novas demarcações de terras indígenas e áreas de proteção ambiental. O presidente faz críticas às demarcações desde a campanha.