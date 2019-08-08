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Alcolumbre

Reforma da Previdência chega ao Senado

Presidente do Senado diz que tramitação mínima será de 45 dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2019 às 13:36

Publicado em 08 de Agosto de 2019 às 13:36

Reforma da Previdência chega ao Senado Crédito: Arquivo/Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Um dia depois de ser aprovada pela Câmara dos Deputados, a Reforma da Previdência foi oficialmente entregue pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) no início da tarde desta quinta-feira (8).
Pouco antes de ler a PEC no plenário da Casa, ato que dá o sinal verde para que a matéria começe a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, Alcolumbre disse aos jornalistas que o cronograma de tramitação no Senado será definido pelo colégio de líderes na semana que vem. Ainda de acordo com ele, o prazo mínimo de 45 dias não será atropelado.
> Equipe de Guedes enviará texto próprio de reforma tributária

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