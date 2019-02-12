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Gilmar Mendes

Receita diz que Gilmar Mendes não é investigado pelo órgão

O Fisco também afirmou que não pactua com o vazamento de informações e "ilações de prática de crimes sem provas".

Publicado em 

12 fev 2019 às 00:06

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 00:06

Brasília - Ministro do STF Gilmar Mendes durante sessão Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
A Receita Federal informou hoje (11) que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e sua esposa, Guiomar Mendes, não são investigados pelo órgão. Em nota à imprensa, o Fisco também afirmou que não pactua com o vazamento de informações e “ilações de prática de crimes sem provas”.
O comunicado da Receita foi uma resposta ao pedido de providências feito na semana passada pelo presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, após o vazamento para a imprensa de um documento interno no qual Mendes e sua esposa são citados em uma apuração preliminar de "possíveis fraudes de corrupção, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio ou tráfico de influência". 
Segundo a Receita Federal, não há procedimento de fiscalização em desfavor dos contribuintes e que as expressões usadas no documento interno "não estão amparadas em evidências verificadas durante o procedimento de análise preliminar".
O órgão também informou que foi aberto um processo na corregedoria para apurar a divulgação do documento sigiloso.
"O dossiê onde os documentos estavam autuados, foi identificado, bem como todas as pessoas que tiveram acesso ao procedimento de tramitação restrita. A identificação e a responsabilização pelo vazamento estão sob apuração em procedimento específico, conduzido pela Corregedoria da Receita Federal", diz a nota.

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