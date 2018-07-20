Receita apreende 650 quilos de cocaína em carga de soja em SP

Cocaína é encontrada junto com carga de soja no Porto de Santos, em SP Crédito: Divulgação | Receita Federal

A Alfândega da Receita no Porto de Santos, em São Paulo, apreendeu nesta quinta-feira (19) uma carga de 650 quilos de cocaína. A droga foi localizada por meio do trabalho de análise de risco e da atuação da equipe de condutores de cães de faro, informou a Assessoria de Comunicação Institucional da Receita.

A cocaína estava escondida dentro de um contêiner carregado com grãos de soja em sacas. Treze sacas de 50 quilos cada não continham soja, mas cocaína, totalizando 650 kg da droga.

O destino da carga era o Porto de Antuérpia, na Bélgica. Suspeita-se do emprego da técnica criminosa conhecida por rip-off loading, na qual a droga é inserida em uma carga regular, sem o conhecimento do proprietário.