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Porto de Santos

Receita apreende 650 quilos de cocaína em carga de soja em SP

Droga foi localizada por meio do trabalho de análise de risco e da atuação da equipe de condutores de cães de faro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 21:24

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 21:24

Cocaína é encontrada junto com carga de soja no Porto de Santos, em SP Crédito: Divulgação | Receita Federal
A Alfândega da Receita no Porto de Santos, em São Paulo, apreendeu nesta quinta-feira (19) uma carga de 650 quilos de cocaína. A droga foi localizada por meio do trabalho de análise de risco e da atuação da equipe de condutores de cães de faro, informou a Assessoria de Comunicação Institucional da Receita.
A cocaína estava escondida dentro de um contêiner carregado com grãos de soja em sacas. Treze sacas de 50 quilos cada não continham soja, mas cocaína, totalizando 650 kg da droga.
O destino da carga era o Porto de Antuérpia, na Bélgica. Suspeita-se do emprego da técnica criminosa conhecida por rip-off loading, na qual a droga é inserida em uma carga regular, sem o conhecimento do proprietário.
Atendendo às atribuições e às prerrogativas legais de cada órgão, a droga apreendida foi entregue à guarda da Delegacia de Polícia Federal de Santos, que prosseguirá com as investigações.
> Homem é preso em Vila Velha acusado de tráfico internacional de drogas

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