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Lula pode ser beneficiado

Reale Jr. diz que decisão de Marco Aurélio é ato arbitrário

'É de um exclusivismo inacreditável', afirmou o jurista

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 19:20
Para o jurista Miguel Reale Jr., decisão de Marco Aurélio "é um ato arbitrário, que desrespeita o colegiado do STF" Crédito: Zeca Ribeiro/Agência Câmara
Para o jurista e ex-ministro Miguel Reale Jr., é um ato arbitrário, que desrespeita o colegiado do STF a decisão do ministro Marco Aurélio de Mello de mandar suspender todas as decisões de prisão em segunda instancia no País. É de um exclusivismo inacreditável, afirmou à coluna, por telefone, o ex-ministro  que está nesta quarta-feira (19) em Lisboa.
> PGR estuda recorrer de decisão de Marco Aurélio
Esse tema já está pautado para discussão do plenário do Supremo em abril e assim a antecipação da medida, de uma forma abstrata, não faz sentido, comentou.
A decisão de Mello atende a um pedido do PC do B que pediu a suspensão dessas prisões antes do trânsito em julgado das sentenças. Um dos beneficiados imediatos, caso a medida seja concretizada, é o ex-presidente Lula, que está preso desde 7 de abril passado em Curitiba.
> Toffoli deve cassar liminar de Marco Aurélio que pode soltar Lula

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