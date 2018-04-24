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Presidenciáveis

Radicais chamam mais atenção, afirma Meirelles

O ex-ministro da Fazenda e presidenciável do MDB minimiza resultado de pesquisas de intenção de voto

Publicado em 24 de Abril de 2018 às 10:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2018 às 10:15
O ex-ministro Henrique Meirelles, filiado ao MDB, pode disputar o Planalto Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ex-ministro da Fazenda e presidenciável do MDB Henrique Meirelles afirmou nesta segunda-feira, 23, que é normal que campanhas mais polarizadoras se sobressaiam nesta fase de pré-campanha, que teria pouco apelo ao eleitor médio. Com 1% das intenções de voto segundo a mais recente pesquisa Datafolha, Meirelles também minimizou o resultado da sondagem, dizendo ser pouco provável que a situação das candidaturas seja definida com base nos números atuais.
Nessa fase, é normal que mostrem essa polarização. Primeiro, porque é uma eleição ainda muito aberta, e é uma eleição em que aquelas posturas mais radicais, populistas, são as que chamam mais atenção nesta fase, afirmou ele, durante debate promovido pela Câmara Americana de Comércio (Amcham) em São Paulo. Ele acrescentou que a situação das candidaturas de centro só vai ser decidida ao longo da disputa.
Meirelles voltou a mencionar pesquisas qualitativas levadas em conta por ele para postular sua candidatura, em que apareceria como tendo as qualidades desejadas em um presidente: seriedade, competência, honestidade e experiência. Me defino como candidato do crescimento, das reformas e contra o atraso, afirmou o pré-candidato à plateia, formada por empresários e executivos de empresas.
Para um auditório lotado, ele defendeu o legado do governo Michel Temer e indicou que sua gestão seria de continuidade. Ele defendeu, entre outros temas, uma reforma política que contemple a adoção do voto distrital e uma reforma tributária nos moldes do que já vem sendo pensado pelo Congresso e pelo atual governo.
FLÁVIO ROCHA DIZ QUE TEM CONVERSAS CORDIAIS COM MDB
Após a apresentação, Meirelles foi questionado sobre a aproximação do PRB, que tem como pré-candidato ao Planalto o dono do grupo Riachuelo, Flávio Rocha. Na semana passada, Rocha afirmou que seu partido estava negociando uma aliança com o MDB e que o ex-ministro da Fazenda seria um bom vice.
Temos conversas cordiais. Mas é evidente que coloquei meu nome à disposição do MDB, que é o partido da redemocratização, que tem maior presença no País, então minha postulação é à Presidência, respondeu Meirelles.

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