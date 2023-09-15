Radialista capixaba preso no Paraguai é transferido para Brasília

Preso nesta quinta-feira (14) no Paraguai, o radialista Max Pitangui foi transferido de Foz do Iguaçu (PR) para Brasília (DF), segundo o advogado Marcelo Brasileiro, que faz a defesa dele. Pitangui foi detido junto com o blogueiro Wellington Macedo em uma ação coordenada da Polícia Nacional e do Departamento de Migração do Paraguai. Ambos foram levados à Ponte da Amizade, onde foram entregues à Polícia Federal brasileira.
O radialista estava desde julho no país vizinho, após ter obtido uma autorização provisória de asilo. Ele tem um mandado de prisão em aberto desde 15 de dezembro do ano passado no Brasil por suspeita de promover atos antidemocráticos no Espírito Santo, por integrar milícia digital e por ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Pitangui, segundo o advogado, foi chamado nesta quinta (14) pelas autoridades paraguaias para uma reunião onde seria debatida a concessão de sua autorização permanente de asilo. Porém, na saída da reunião, ele foi detido, juntamente com outros brasileiros foragidos que também haviam sido convocados.