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Atos antidemocráticos

Radialista capixaba preso no Paraguai é transferido para Brasília

Após a prisão no país vizinho, Max Pitangui foi entregue à Polícia Federal na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu (PR)
Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

15 set 2023 às 16:16

Publicado em 15 de Setembro de 2023 às 16:16

Radialista capixaba Maxcione Pitangui de Abreu e blogueiro Wellington Macedo presos no Paraguai
Max Pitangui e Wellington Macedo foram presos no Paraguai Crédito: Interpol/Comando Tripartite/PF
Preso nesta quinta-feira (14) no Paraguai, o radialista Max Pitangui foi transferido de Foz do Iguaçu (PR) para Brasília (DF), segundo o advogado Marcelo Brasileiro, que faz a defesa dele. Pitangui foi detido junto com o blogueiro Wellington Macedo em uma ação coordenada da Polícia Nacional e do Departamento de Migração do Paraguai. Ambos foram levados à Ponte da Amizade, onde foram entregues à Polícia Federal brasileira.
O radialista estava desde julho no país vizinho, após ter obtido uma autorização provisória de asilo. Ele tem um mandado de prisão em aberto desde 15 de dezembro do ano passado no Brasil por suspeita de promover atos antidemocráticos no Espírito Santo, por integrar milícia digital e por ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).
Pitangui, segundo o advogado, foi chamado nesta quinta (14) pelas autoridades paraguaias para uma reunião onde seria debatida a concessão de sua autorização permanente de asilo. Porém, na saída da reunião, ele foi detido, juntamente com outros brasileiros foragidos que também haviam sido convocados.

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