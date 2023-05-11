Quem votou contra ou a favor de aumento de salário de vereadores da Serra

Os vereadores da Serra aprovaram um aumento de 92% no salário para a próxima legislatura, que passa a valer a partir de 2025. Atualmente, eles recebem R$ 9.208,33 e passarão a ganhar R$ 17.681,99 mensais. O placar da votação ficou 12 votos favoráveis contra 9 contrários. Veja abaixo como votou cada vereador:
VOTARAM A FAVOR
- CLÉBER SERRINHA (PDT)
- ELCIMARA LOUREIRO (PP)
- ERICSON DUARTE (REDE)
- FRED (PSDB)
- IGOR ELSON (PL)
- JEFINHO DO BALNEÁRIO (PL)
- RODRIGO CAÇULO (REP)
- SÉRGIO PEIXOTO (PROS)
- WELLINGTON ALEMÃO (PSC)
- DARCY JUNIOR (PATRIOTA)
- DR WILLIAN MIRANDA (PL)
- RODRIGO CALDEIRA (PSDB)
VOTARAM CONTRA
- ADRIANO GALINHÃO (PSB)
- ANDERSON MUNIZ (PODE)
- GILMAR DADALTO (PSDB)
- PAULINHO DO CHURRASQUINHO (PDT)
- PROF ALEX BULHÕES (PMN)
- PROF ARTUR COSTA (SOLIDARIEDADE)
- PROF RURDINEY (PSB)
- RAPHAELA MORAES (REDE)
- TEILTON VALIM (PP)
Não votaram os vereadores Saulinho da Academia (Patriota), que presidia a sessão, e Willian da Elétrica (PDT).
A sessão extraordinária na qual ocorreu a votação começou na noite de quarta-feira (10). Não havia no site nenhuma notícia avisando a população da Serra de que tal projeto seria votado, nem a data e hora da sessão extraordinária. A Câmara também não transmitiu ao vivo a sessão no YouTube, como costuma fazer em outras ocasiões. O vídeo com a gravação da sessão só foi disponibilizado no meio da madrugada de quinta-feira (11).
A votação foi nominal, no painel eletrônico. Contudo, três vereadores votaram oralmente, ou seja, não registraram o posicionamento no painel eletrônico. São eles: Dr. Willian Miranda, Darcy Junior e Rodrigo Caldeira. A listagem do resultado da votação no site da Câmara, inclusive, está rasurada.
A proposta foi protocolada às 17h50 desta quarta-feira (10) na Câmara da Serra e votada no mesmo dia, na sessão que encerrava às 19h, sem que houvesse tempo para dar conhecimento do seu teor aos moradores da Serra e a toda a sociedade. Assinam o projeto de lei os vereadores Wellington Alemão (PSC) e Jefinho do Balneário (PL).
Na justificativa da proposta, os vereadores citam que a Câmara de Vila Velha já aprovou a elevação dos subsídios dos vereadores para R$ 15.193,35 e a Câmara de Vitória para o mesmo valor aprovado na Serra: R$ 17.681,99.
Além disso, alegam que a Lei Orgânica da Serra determina que os vereadores do município não podem receber menos de 35% do valor do subsídio dos deputados estaduais, o que ocorreria se fosse mantido o subsídio de R$ 9,2 mil — os deputados estaduais recebem R$ 31.238,19 e terão salário de R$ 34.774,64 em 2025.
O texto ainda precisa ser enviado ao prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), que poderá sancioná-lo ou vetá-lo no prazo de 15 dias após o recebimento do projeto aprovado pela Câmara Municipal.
Câmara também aprovou aumentar número de vereadores a partir de 2025
No final do ano passado, os vereadores da Serra já haviam aprovado a proposta que amplia de 23 para 25 o número de vagas na Câmara e um outro projeto que garantiu o pagamento de auxílio-alimentação aos vereadores, cujo valor é o mesmo pago aos servidores do município: R$ 650 mensais.
As votações também foram cercadas pela falta de transparência e viraram alvos do recomendação do Ministério Público Estadual. O aumento no número de vagas também começa a valer na próxima legislatura, a partir de 2025.