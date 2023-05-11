Quem votou contra ou a favor de aumento de salário de vereadores da Serra

A votação foi nominal, no painel eletrônico. Contudo, três vereadores votaram oralmente, ou seja, não registraram o posicionamento no painel eletrônico. São eles: Dr. Willian Miranda, Darcy Junior e Rodrigo Caldeira. A listagem do resultado da votação no site da Câmara, inclusive, está rasurada.

Além disso, alegam que a Lei Orgânica da Serra determina que os vereadores do município não podem receber menos de 35% do valor do subsídio dos deputados estaduais, o que ocorreria se fosse mantido o subsídio de R$ 9,2 mil — os deputados estaduais recebem R$ 31.238,19 e terão salário de R$ 34.774,64 em 2025.