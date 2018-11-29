'Quem escolhe ministério é o presidente', diz Magno Malta

Cada vez mais distante de um ministério no governo Jair Bolsonaro (PSL), após a, o senador Magno Malta (PR) contemporizou: "Quem escolhe ministério é o presidente, que tem meu apoio. Desejo boa sorte para o ministro Osmar Terra e para o novo governo".

Magno apoiou, dentro e fora do Espírito Santo, a campanha de Bolsonaro à Presidência da República e começou a corrida eleitoral como um dos favoritos para permanecer no Senado, mas acabou rejeitado pelas urnas. "Eu tenho certeza que participei de uma luta grandiosa para libertar o Brasil do viés ideológico. Meu ideal era mudar a política no país e foi a vitória mais importante", disse ainda o senador, por meio de sua assessoria de imprensa, nesta quarta-feira (28).