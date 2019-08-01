Membros

Quem é quem na Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos

Marco Vinicius Pereira de Carvalho, atual presidente do colegiado - Advogado, natural do Rio de Janeiro, tem 45 anos, é assessor especial da ministra Damares Alves

Novos Integrantes

Marco Vinicius Pereira de Carvalho, atual presidente do colegiado - Advogado, natural do Rio de Janeiro, tem 45 anos, é assessor especial da ministra Damares Alves (Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) e é filiado ao PSL de SC desde março de 2018. Foi candidato a segundo suplente de Lucas Esmeraldino (PSL-SC), derrotado na eleição para o Senado, em 2018. Dez anos antes disputou pelo então PMDB uma cadeira de vereador em Taió (SC).

Weslei Antônio Maretti - Coronel militar reformado

Vital Lima Santos - Oficial do Exército, é assessor do chefe de gabinete do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva

Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro - Deputado federal pelo PSL-PR, integrante da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Na semana passada, protocolou na PGR (Procuradoria-Geral da República) pedido de prisão temporária do jornalista Glenn Greenwald, fundador do site The Intercept Brasil

Integrantes remanescentes

Ivan Cláudio Garcia Marx - Representante do MPF. Nomeado por Dilma Rousseff (PT) em 2015

Diva Soares Santana - Representante dos familiares. Nomeada em 2005 por Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Vera Silva Facciola Paiva - Representante dos familiares. Nomeada em 2015 por Dilma Rousseff (PT)

Integrantes que foram substituídos

Eugênia Augusta Gonzaga Fávero - Procuradora da República, ex-presidente da comissão. Havia sido nomeada em 2014 por Dilma Rousseff (PT)

Rosa Maria Cardoso da Cunha - Ex-integrante da Comissão da Verdade e defensora de perseguidos políticos

João Batista da Silva Fagundes - Coronel da reserva e ex-deputado. Estava na comissão desde 2003, nomeado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Paulo Roberto Severo Pimenta - Deputado federal do PT-RS. Nomeado em 2015 por Dilma Rousseff (PT)

