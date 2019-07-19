Home
>
Política
>
Quem é Osvaldo Maturano, vereador alvo de operação em Vila Velha

Quem é Osvaldo Maturano, vereador alvo de operação em Vila Velha

Parlamentar é alvo de uma investigação da Polícia Federal, suspeito de exigir parte do salário dos próprios funcionários para mantê-los no cargo. Ele é dono de autoescola

Maíra Mendonça

[email protected]

Publicado em 19 de julho de 2019 às 20:58

 - Atualizado há 6 anos

O vereador Osvaldo Maturano durante sessão na Câmara de Vila Velha Crédito: Facebook Osvaldo Maturano

Investigado pela Polícia Federal pelo suposto crime de rachid, o vereador Osvaldo Maturano (PRB) não é um principiante na política canela-verde. O empresário de 46 anos foi eleito vereador em 2012 e desde então vem ocupando uma cadeira na Câmara de Vila Velha por quase dois mandatos, tendo sido reeleito em 2016.

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

Maturano é dono de uma autoescola e já chegou a presidir o Sindicato das Autoescolas do Espírito Santo. Seu currículo também inclui uma passagem pela Prefeitura de Vila Velha, onde atuou como secretário municipal de Transportes e Trânsito durante a gestão do ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD). 

Apesar de ter sido criado no bairro Alecrim, onde foi líder comunitário quando jovem, Osvaldo Maturano mora atualmente no Ibes. No ano passado, ele chegou a disputar a eleição para deputado estadual. Com 6,6 mil votos, não conseguiu se eleger.

O PARTIDO

Após a descoberta do suposto esquema de rachid comandado por Maturano, o PRB, partido do qual o vereador é membro, divulgou uma nota, assinada por seu presidente regional, Roberto Carneiro. As investigações fazem parte da Operação Endosso, da PF.

"O Partido Republicano Brasileiro (PRB) esclarece que, dentro dos ideais republicanos, não comunga com nenhum tipo de postura indevida de seus membros. Aguardamos a apuração dos fatos pela Justiça antes de tomarmos as providências necessárias", informou.

Carneiro, que está em viagem ao Rio de Janeiro, afirma que, ao final da apuração, o partido se reunirá e tomará as devidas providências sobre o assunto.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais