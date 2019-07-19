Investigado por rachid

Quem é Osvaldo Maturano, vereador alvo de operação em Vila Velha

Parlamentar é alvo de uma investigação da Polícia Federal, suspeito de exigir parte do salário dos próprios funcionários para mantê-los no cargo. Ele é dono de autoescola

Publicado em 19 de julho de 2019

O vereador Osvaldo Maturano durante sessão na Câmara de Vila Velha Crédito: Facebook Osvaldo Maturano

Investigado pela Polícia Federal pelo suposto crime de rachid, o vereador Osvaldo Maturano (PRB) não é um principiante na política canela-verde. O empresário de 46 anos foi eleito vereador em 2012 e desde então vem ocupando uma cadeira na Câmara de Vila Velha por quase dois mandatos, tendo sido reeleito em 2016.

Maturano é dono de uma autoescola e já chegou a presidir o Sindicato das Autoescolas do Espírito Santo. Seu currículo também inclui uma passagem pela Prefeitura de Vila Velha, onde atuou como secretário municipal de Transportes e Trânsito durante a gestão do ex-prefeito Neucimar Fraga (PSD).

Apesar de ter sido criado no bairro Alecrim, onde foi líder comunitário quando jovem, Osvaldo Maturano mora atualmente no Ibes. No ano passado, ele chegou a disputar a eleição para deputado estadual. Com 6,6 mil votos, não conseguiu se eleger.

O PARTIDO

"O Partido Republicano Brasileiro (PRB) esclarece que, dentro dos ideais republicanos, não comunga com nenhum tipo de postura indevida de seus membros. Aguardamos a apuração dos fatos pela Justiça antes de tomarmos as providências necessárias", informou.

Carneiro, que está em viagem ao Rio de Janeiro, afirma que, ao final da apuração, o partido se reunirá e tomará as devidas providências sobre o assunto.

