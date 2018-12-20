Quatro eleitos em outubro faltam à cerimônia de diplomação no ES

Cerimônia de diplomação dos eleitos no Tribunal Regional Eleitoral Crédito: Carlos Alberto Silva

Enquanto para 65 diplomados a solenidade desta quarta-feira no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) representou um momento de comemoração, quatro eleitos não compareceram à cerimônia e terão que ser diplomados posteriormente.

Entre os deputados federais eleitos, faltaram Sérgio Vidigal (PDT) e Norma Ayub (DEM). Entre os deputados estaduais, não estiveram presentes Theodorico Ferraço (DEM) e Bruno Lamas (PSB).

Lamas chegou até à entrada do auditório do TRE, mas deu meia volta e se recusou a participar da cerimônia. O deputado reeleito fez questão de entrar no auditório acompanhado da esposa, de uma filha e da mãe, a vice-prefeita da Serra, Márcia Lamas (PSB), mas o cerimonial não abriu exceção, pois cada diplomado só podia levar um acompanhante. Diante disso, o deputado foi embora.

Agora, a presidência irá entrar em contato com os quatro eleitos que faltaram para agendar uma data para que sejam diplomados.

Vidigal afirmou, por meio de sua assessoria, que não compareceu pois estava em Brasília, cumprindo atividades parlamentares.