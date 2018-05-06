PT vai sustentar posição de inocência de Lula, diz Dilma em Londres

O Partido dos Trabalhadores vai sustentar a posição de inocência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e manter seu nome como o indicado para a eleição de outubro deste ano, de acordo com a ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo ela, não há plano B dentro da legenda.
Querem que o PT tire Lula do jogo e coloque outro candidato. Isso faz parte de um processo de golpe, mas vamos sustentar posição de inocência de lula, mas o PT vai sustentar posição de inocência de Lula, afirmou em Londres, onde encerra o primeiro dia do Brazil Forum UK. Para a petista, Lula participará do pleito, no mínimo, como uma referencia. Ele é a ideia de unidade das forças progressistas no Brasil, resumiu.
Dilma também disse que conversou com Jacques Wagner sobre ele ter declarado que o partido poderia compor chapa com outro partido. Ele me disse que ele não falou aquilo, relatou. Em tempos normais, segundo a ex-presidente, o PT deve cogitar apoiar outro partido, até para que haja outros candidatos em outros momentos. Mas esta não é a posição do partido neste momento e o Jacques Wagner disse que não é a dele também, afirmou.
Em discurso de duas horas, a potencial candidata a senadora disse que a intenção é que ela e Lula façam como nas Olimpíadas e passem o bastão para a nova geração. Segundo ela, vão surgir lideranças de vários lugares. A intenção, explicou, é transferir a responsabilidade para alguém com 40, 50 ou 60 anos. Porque nós temos 70, né querido?
Neste momento, era para ser iniciado o momento de perguntas e respostas para a plateia, mas o mediador é que havia feito o questionamento sobre Wagner e alguém do público gritou passa, no sentido de passar o microfone aos participantes do evento. Dilma entendeu, porém, que ele estava se referindo a ela passar o bastão adiante e respondeu: Passo não, querido, estou em plena forma. Enquanto Lula estiver preso, não passo bastão de jeito nenhum.