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Corte de gastos

PT diz que caixa do partido se esgotou e anuncia ajuste de contas

Gleisi anunciou suspensão de viagens e hospedagens de dirigentes, revisão da folha de pagamento, redução de contratos e de aluguéis

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 18:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 18:43
Gleisi Hoffmann Crédito: Divulgação | Instituto Lula
O PT divulgou um comunicado afirmando que as reservas financeiras se "esgotaram" na campanha eleitoral e que a legenda vai adotar medidas de ajuste nas contas e regras de compliance para controle interno e externo.
A presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, e o tesoureiro do PT, Emidio de Souza, informaram suspensão de viagens e hospedagens de dirigentes e funcionários até o fim de janeiro, revisão da folha de pagamento, redução de contratos e de aluguéis.
O PT ficou com uma dívida de R$ 4 milhões após a campanha presidencial. Para amenizar a situação, a sigla quer fazer uma arrecadação coletiva na internet e pedir contribuição para parlamentares, cargos comissionados e filiados.

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