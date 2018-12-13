PT diz que caixa do partido se esgotou e anuncia ajuste de contas

Gleisi Hoffmann Crédito: Divulgação | Instituto Lula

O PT divulgou um comunicado afirmando que as reservas financeiras se "esgotaram" na campanha eleitoral e que a legenda vai adotar medidas de ajuste nas contas e regras de compliance para controle interno e externo.

A presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, e o tesoureiro do PT, Emidio de Souza, informaram suspensão de viagens e hospedagens de dirigentes e funcionários até o fim de janeiro, revisão da folha de pagamento, redução de contratos e de aluguéis.