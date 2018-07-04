PT começa a montar estrutura da campanha ao Planalto

Crédito: Ricardo Stuckert

Mesmo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva preso, em Curitiba, condenado pela Lava Jato, a cúpula do PT começou a montar a estrutura de campanha do petista ao Planalto nas eleições 2018 e só vai partir para o chamado Plano B no último minuto.

O ex-presidente da Petrobrás José Sergio Gabrielli será o coordenador-geral da campanha do PT e o ex-ministro Ricardo Berzoini ficará responsável pelas finanças. O time será integrado, ainda, pelo presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, e pelos ex-ministros Luiz Dulci e Gilberto Carvalho.

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad continua no comando do programa de governo e é, até agora, o nome mais cotado para assumir a vaga de candidato ao Planalto, caso Lula seja impedido de entrar na disputa por causa da Lei da Ficha Limpa. Oficialmente, no entanto, essa discussão é vetada no partido.

JUSTIÇA

A Executiva Nacional do PT se reuniu nesta terça-feira, 3, em Brasília, e aprovou os nomes indicados por Lula para a coordenação da campanha. Na ocasião, a senadora Gleisi Hoffmann (PR), presidente da sigla, leu uma carta escrita por ele com críticas ao relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, e ao juiz Sérgio Moro.

Já não há razões para acreditar que terei Justiça, escreveu Lula. Se não querem que eu seja presidente, a forma mais simples de o conseguir é ter a coragem de praticar a democracia e me derrotar nas urnas, completou. Para Lula, o seu processo foi permeado por manobras para tirá-lo do páreo.

Coordenador financeiro da campanha petista, Berzoini disse ao Estado que o PT não fará aliança com Ciro Gomes (PDT) porque ele adotou um programa com posições privatistas. Afirmou, ainda, haver hoje uma distância irreconciliável com o pré-candidato do PDT, que foi ministro da Integração Nacional no governo Lula. O problema não é com Ciro, mas com certas linhas programáticas adotadas por ele, como, por exemplo, em relação à Previdência Social, argumentou.