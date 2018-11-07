PT começa a devolver doações que foram destinadas à campanha de Lula

O PT está devolvendo as doações de quem colaborou com a vaquinha online para a campanha do ex-presidente Luiz Inácioda Silva. Os doadores, segundo o partido, têm a opção de receber o dinheiro doado de volta, menos as taxas administrativas, ou transferir o montante para campanha de, derrotado nas urnas no segundo turno.

O site que hospedava o financiamento para Lula já está fora do ar, mas até o dia 4 de setembro o valor arrecadado era de cerca de R$ 700 mil, e o número de apoiadores passava de 7 mil. De acordo com a lei, as vaquinhas virtuais realizadas em nome de um candidato específico, só podem ser usadas por ele próprio. Como Lula teve sua candidatura barrada, o partido tem de devolver o dinheiro arrecadado em seu nome.