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Vaquinha online

PT começa a devolver doações que foram destinadas à campanha de Lula

Site que hospedava a vaquinha online para Lula já está fora do ar, mas até o dia 4 de setembro o valor arrecadado era de cerca de R$ 700 mil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 14:52

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 14:52

O ex-presidente Lula Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo
O PT está devolvendo as doações de quem colaborou com a vaquinha online para a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os doadores, segundo o partido, têm a opção de receber o dinheiro doado de volta, menos as taxas administrativas, ou transferir o montante para campanha de Fernando Haddad, derrotado nas urnas no segundo turno.
O site que hospedava o financiamento para Lula já está fora do ar, mas até o dia 4 de setembro o valor arrecadado era de cerca de R$ 700 mil, e o número de apoiadores passava de 7 mil. De acordo com a lei, as vaquinhas virtuais realizadas em nome de um candidato específico, só podem ser usadas por ele próprio. Como Lula teve sua candidatura barrada, o partido tem de devolver o dinheiro arrecadado em seu nome.
> Esquerda perde representação no País
Já a arrecadação virtual feita em nome de Fernando Haddad pode ser usada normalmente pelo partido para cobrir os gastos de campanha. Ao candidato foram doados de forma online mais de R$ 1,5 milhão, por cerca de 9 mil doadores.
O PT pediu no início do mês, em seu perfil oficial no Twitter, ajuda da militância para quitar as contas da campanha presidencial de Haddad. De acordo com a publicação, as doações podem ser feitas até o dia 15 de novembro. De acordo com dados de prestação de contas da campanha petista atualizados até ontem no site da Corte Eleitoral, a campanha petista declarou despesas de R$37.139.413, frente a um total de R$32.783.181 de recursos recebidos, o que configura um déficit de mais de R$ 4,356 milhões.
Pelo calendário eleitoral, as receitas e despesas da campanha deveriam ser declaradas pelos candidatos e seus respectivos partidos à Justiça Eleitoral até ontem para o primeiro turno e 17 de novembro para segundo turno.

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